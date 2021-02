per Mail teilen

Ob Hunde Pläne für die Osterferien haben, wissen wir nicht genau. Ist aber eher unwahrscheinlich. Wir können also davon ausgehen, dass das uns Menschen vom Hund unterscheidet - normalerweise. Denn im Moment wissen auch wir nicht so genau, ob wir überhaupt irgendwelche Pläne machen können und fühlen uns deshalb hundeelend. Stefan Schlegel hat geguckt, ob in den Talkshows irgendjemand irgendeinen Plan hat...