Kleine Erinnerungshilfe für alle, die sich sonst gewaltigen Ärger einhandeln. In zwei Tagen ist Valentinstag und da ist nicht ganz ausgeschlossen dass da jemand aus ihrem engsten Umfeld, was von Ihnen erwartet. Valentinstag! Ein festes Ritual in vielen Beziehungen, in manchen auch nicht, aber wenn man mal genau hinschaut, gibt es in fast jeder Beziehung irgendwelche Rituale. Und genau hinschauen, das tut Stefan Schlegel am liebsten mit der Weisheit der Straße, die ist ja selbst so einne Art Samstagsritual...