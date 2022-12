Weihnachtsmärkte haben was Traditionelles, und damit das so bleibt, müssen zum Bespiel auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg manche Produkte draußen bleiben. Popcorn, Brathähnchen und Schirmützen zum Beispiel. Kruzifixe sind OK, wenn sie nicht aus Asien sind. Für besondere Aufregung hat das Champagner-Verbot gesorgt. Auch der Schaumwein soll regional sein. Cremant aus dem Elsass ist erlaubt. Stefan Schlegel hat die Weisheit der Straße gefragt ...