Krippenspiel - das gehört zum Weihnachtsgottesdienst einfach dazu. Nur: in Corona-Zeiten muss alles etwas anders sein. Die evangelische Kirchengemeinde Oberriexingen im Kreis Ludwigsburg hat die Lösung gefunden - mit einem virtuellen Krippenspiel.

Corona-konform im Freien fotografiert, dargestellt von den Jüngsten in der Kirchengemeinde: der Weihnachtsgeschichte zweiter Teil...

"Teil Eins" kennen wir ja alle - bis zu dem Punkt, an dem sich alle im Stall in Bethlehem versammeln. Aber was passiert eigentlich anschließend, was erleben die Hirten auf ihrem Heimweg? Die Oberriexinger beantworten uns diese Frage:



Fotos: Sonja Stahl, Text: Barbara Manz (in Anlehnung an „Tragt in die Welt nun ein Licht“ von Kathrin Lichtenberger), Kinderkirche Oberriexingen Christina Wandel / Barbara Manz