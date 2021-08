Popstar Madonna verriet 1998 in der Oprah Winfrey Talkshow ihre persönliche Bibel. Es ist "Der Alchemist" von Paulo Coelho. Oprah Winfrey sagte danach: "Ich wollte unbedingt dieses Buch lesen, das Madonnas Leben verändert hat. Also gab ich es an jeden weiter, den ich kannte, und die wiederum gaben es an ihre Leute und Kinder weiter. Das war ein Phänomen!“ Das Buch wurde danach sogar ein richtiger Trend.