Die Corona-Pandemie hat sich mit ihren Pandemiemaßnahmen in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Ein Mann aus dieser Zeit, der auch in Erinnerung geblieben ist, das ist der Virologe Professor Dr. Hendrick Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn.

Er war im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und damit eine der meistgehörten Stimmen vor allem während der Anfangszeit der Pandemie. Im Laufe der Zeit wurde Hendrick Streeck dann auch immer häufiger zu einem Kritiker der Pandemiemaßnahmen, vor allem die 2G und 3G Regelungen, die Praxis der Testungen, aber auch die Art der wissenschaftlichen Diskussion kritisierte er immer wieder. Inzwischen hat er sich der Aufarbeitung der Pandemie angenommen und ein Buch dazu geschrieben. Dafür hat er sich vor allem viele Studien angeschaut. Sein Fazit: Er befürwortet, dass eine Aufarbeitung der Pandemiemaßnahmen auf breiter Ebene in Politik und Gesellschaft gemacht werden sollte. In dieser Folge von "Corona - was ist geblieben", schauen wir mit Hendrick Streeck zurück auf die Pandemiezeit: Darauf, was nicht gut gelaufen ist und was doch gut war. Wie skandalös sind die RKI-Files wirklich und welche Rolle sollte das Robert-Koch-Institut zukünftig spielen? Waren Maßnahmen wie flächendeckende Tests sinnvoll? Sind Masken wirklich wirksam? Und wie häufig gab es schwerwiegende Nebenwirkungen bei der Corona-Impfung wirklich? Und wie kann man auf eine potentielle nächste Viruspandemie besser vorbereitet sein? All diese Fragen werden in dieser sehr aufschlussreichen Folge besprochen.