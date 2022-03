Was ist zu beachten bei Urlaub in Hochrisikogebieten?

Die letzten Schultage in Baden-Württemberg stehen an. Und die, die einen Urlaub in Spanien gebucht haben, sind jetzt kalt erwischt worden. Denn Spanien ist nun neben den Niederlanden Hochinzidenzgebiet - und das hat Folgen.

Was bedeutet es, wenn Spanien-Urlauber:innen nach den Ferien in Baden-Württemberg wieder einreisen? Wer in Spanien (oder den Niederlanden) Urlaub gemacht hat und nicht geimpft ist, muss sich gleich nach der Reise 10 Tage in Quarantäne begeben. Außnahme: Man ist vollständig geimpft oder von Corona genesen. Die Quarantäne kann auf 5 Tage verkürzt werden, wenn man einen negativen Antigen-Test oder PCR-Test vorlegen kann. Wenn die Familie z.B. in den Urlaub nach Mallorca fliegt, die Eltern geimpft sind, aber die Kinder nicht, was ist dann? Das ist für die Familien, die in Spanien oder den Niederlanden Urlaub gemacht haben, ein echtes Problem. Denn Kinder, die nicht geimpft sind, müssen definitiv in Quarantäne. Bei Kinder unter 12 gilt das auf jeden Fall, denn die können überhaupt noch nicht geimpft werden. Die Kinder, ab dem 12. Lebensjahr, die auch noch nicht geimpft sind, müssen ebenfalls in Quarantäne, genauso wie die ungeimpften Erwachsenen.