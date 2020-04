Fast durchgängig "Kaiserwetter" über Ostern - darüber haben wir in vergangenen Jahren immer gejubelt. Am Karfreitag zum traditionellen Fischessen gehen, am Ostersonntag mit der gesamten Familie feiern, Samstag und Montag einen schönen Ausflug machen oder gleich über die Feiertage ein paar Tage Kurzurlaub. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders durch die Kontaktsperren, die in Baden-Württemberg verhängt worden sind. Was also ist erlaubt, was sollten Sie besser vermeiden, was ist sogar verboten?