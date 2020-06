per Mail teilen

Darf ich mit Freunden wandern gehen? Oder in den Biergarten? Was ist mit Urlaub? Wie groß darf ich Geburtstage oder meine Hochzeit feiern? Hier gibt´s die aktuellen Regeln und Corona-Lockerungen.

In den letzten Wochen wurde die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg vom 16. März 2020 x-mal geändert - eine Neufassung soll leichter verständlich und übersichtlicher sein.

Ab dem 1. Juli weitere Lockerungen

Im öffentlichen Raum dürfen sich ab dem 1. Juli 2020 genau wie im privaten Bereich 20 Personen treffen.

Bei Hochzeiten, Geburtstagen, Familienfeiern und anderen Privatveranstaltungen mit bis zu 100 Gästen ist kein Hygienekonzept mehr nötig. Das heißt, keine Abstands- oder Desinfektionsregelungen etc. mehr.

Größere Vereinstreffen, Konzert- und Theaterbesuche sind wieder möglich mit bis zu 250 Personen, wenn jeder einen festen Sitzplatz und die Veranstaltung ein fixes Programm hat.

Auch bei Mannschaftssportarten wird gelockert: Fußballer, Handballer, Basketballer oder Volleyballer dürfen dann ohne Abstandsregeln trainieren und spielen.

Ab dem 1. August gilt dasselbe für Veranstaltungen mit bis zu 500 Menschen.

Clubs, Bars und andere Tanzlokale bleiben weiterhin geschlossen.

Alle anderen Abstandsregeln und die Maskenpflicht bleiben uns auch nach dem 1. Juli erstmal erhalten.

Hier steht nochmal alles ausführlich in der neuen Corona-Verordnung.

Was darf ich, was darf ich nicht? Stand: 24. Juni 2020

Die aktuellen Kontaktbeschränkungen seit dem 10. Juni 2020 für den öffentlichen Raum sehen so aus:

Sie dürfen sich mit Menschen aus dem eigenen Haushalt und den Angehörigen eines anderen Haushalts treffen - oder als Gruppe mit bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten. Das heißt, wandern geht nur nach diesen Regeln, dasselbe gilt für ein gemeinsames Bierchen im Biergarten (oder andere Aktivitäten im "öffentlichen Raum").

In privaten Räumen dürfen bis zu 20 Menschen aus mehreren Haushalten zusammenkommen. Bei Verwandten und Angehörigen des gleichen Haushalts und deren Lebenspartnern dürfen es sogar mehr Menschen sein, hier gibt es keine zahlenmäßige Beschränkung.

Die aktuelle Corona-Verordnung von Baden-Württemberg können Sie sich hier noch mal genau anschauen.

Private Feiern, Hochzeiten oder Taufen

Feiern mit maximal 99 Personen ist seit dem 9. Juni 2020 wieder möglich. Das gilt für private Veranstaltungen in angemieteten Räumen, also in Restaurants, Eventlocations, Vereinsheimen oder Gemeindehäusern. Die begrenzte Zahl der Gäste ist unabhängig von Alter oder Verwandtschaftsgrad.

Endlich wieder Schule! Unterricht aber nur zeitweise

Die Viertklässler sind seit dem 18. Mai wieder zurück in ihren Grundschulen, seit dem 15. Juni dürfen auch alle anderen Schüler*innen wieder in die Schule. Allerdings nicht alle gleichzeitig: In einem rollierenden System werden die Schüler*innen abwechselnd vor Ort unterrichtet. Wer wann wie lange Unterricht hat, ist von Schule zu Schule unterschiedlich.

Ab dem 29. Juni ändert sich das Ganze dann noch einmal: Dann gilt für Kita- und Grundschulkinder wieder der Regelbetrieb. Grundlage für die Öffnung sind die Ergebnisse einer Kinderstudie unter Federführung des Universitätsklinikums Heidelberg: Kinder infizieren sich offenbar seltener mit dem Coronavirus als Erwachsene. Kultusministerin Eisenmann hofft für alle anderen Schüler*innen auf einen Schulstart im Regelbetrieb nach den Sommerferien.

Essen gehen geht wieder

Seit dem 18. Mai können Sie sich wieder bekochen und bedienen lassen in Restaurants, Cafés und Biergärten. Es gelten strenge Auflagen, unter anderem müssen Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen, die Abstandsregeln einhalten und sollten möglichst ohne Bargeld bezahlen.

Auch in Kranken- und Pflegeeinrichtungen wurde gelockert

Ebenfalls seit dem 18. Mai sieht die baden-württembergische Verordnung vor, dass Menschen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen wieder Besuch haben dürfen.

In Heimen (welche Heime genau erfahren Sie hier): Pro Bewohner*in ist pro Tag ein besuch erlaubt und ist auf zwei Personen beschränkt.

In Krankenhäusern: Pro Patient*in ist pro Tag ein Besuch durch eine Person gestattet. Wie bisher gelten Hygiene- und Abstandsregeln.

Lockerungen bei Sozialkontakt, Sport und Dienstleistung

Eine große Veränderung gibt es seit dem 11. Mai in Sachen Kontaktbeschränkung:

Der Aufenthalt draußen, also im sog. öffentlichen Raum, ist nun auch mit Angehörigen eines weiteren Haushalts oder mit bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten erlaubt.

In privaten Räumen, im Garten oder auf anderen Privatgrundstücken dürfen Sie sich nun bis zu 20 Personen aus mehreren Haushalten treffen. Und, so die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg: "Mehr Personen dürfen zusammenkommen, wenn es sich bei den teilnehmenden Personen ausschließlich um direkte Verwandte (Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel) sowie Geschwister mit Nachkommen handelt oder die Personen dem eigenen Haushalt angehören. Ebenso ausgenommen sind die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner der genannten Personen."

Sonnenstudios und andere körpernahe Dienstleister, also Massage-, Kosmetik-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios, dürfen wieder Kunden empfangen und behandeln.

Tennis- und Golfspielen ist wieder erlaubt und alle Outdoor-Sportarten, bei denen der Mindestabstand gewährleistet ist. Auch Anlagen im Freien für Sport mit Tieren (z.B. Reitanlagen, Hundeschulen), Spielhallen und vergleichbare Vergnügungsstätten, Fahr- und Flugschulen, Sportboothäfen, Häfen und Flugsportplätze haben wieder geöffnet.

Die Öffnungen unterliegen jeweils strengen Hygieneauflagen.

Fitnessstudios, Tanzschulen, Kletter- und Indoorsporthallen sind geöffnet. Ebenso Schwimmbäder (Frei- und Hallenbäder). Es gelten aber genaue Abstands- und Hygieneregeln. Welche Regelungen in Freibädern und Badeseen genau gelten, können Sie hier nachlesen.

Die Maskenpflicht gilt seit dem 11. Mai nicht nur im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen, sondern auch für den Fernverkehr und für Flughafengebäude.

Reisen in Deutschland und Europa

Die Bundesregierung hat eine weltweite Warnung für touristische Reisen bis mindestens 14. Juni ausgesprochen. Kunden können Reisekosten für ihre gebuchte Pauschalreise, die nun nicht mehr stattfinden kann, zurückfordern.

Grundsätzlich gilt weiterhin die Empfehlung der Bundesregierung auf private Besuche innerhalb Deutschlands zu verzichten.

Ab dem 15. Juni wird die Reisewarnung für Europa, das Vereinigte Königreich und Länder, die im Schengen-Abkommen sind, aufgehoben und durch so genannte Reisehinweise ersetzt, in denen zum Beispiel Verhaltenstipps gegeben werden, aber eben nicht mehr vor Reisen in diese Länder gewarnt wird.

Ein bißchen Urlaub ist wieder erlaubt: Seit dem 18. Mai sind Reisen bzw. Übernachtungen in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen wieder möglich, seit dem 29. Mai dürfen auch wieder Privatleute in Hotels und Pensionen übernachten.

Außerdem ist der Besuch von Freizeitparks wieder möglich.

Die Niederlande hatten die Einreise aus Deutschland nicht begrenzt und wollen ab 1. Juli für touristische Übernachtungen zunächst die Campingplätze wieder öffnen. In Dänemark und Polen bestehen weiterhin Einreiseverbote für Urlauber.

Die Grenzkontrollen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz sind bis 15. Juni verlängert worden - seit 16. Mai gibt es aber Erleichterungen: Die Grenzen werden geöffnet und die Kontrollen nur stichprobenartig durchgeführt.

Trotzdem dürfen nur Berufspendler, der Güterverkehr und Menschen mit triftigen Gründen in die Nachbarländer einreisen.

Haare schneiden und beten

Unter strengen Auflagen dürfen Friseure in Baden-Württemberg seit dem 4. Mai wieder öffnen. Auch dort gilt die Maskenpflicht.

Außerdem dürfen unter Einhaltung der Schutzregelungen Gottesdienste und andere Gebetsveranstaltungen abgehalten werden.

Motorradfahren

Gutes Wetter, Motorrad-Zeit. Mittlerweile sind Motorradtouren in allen deutschen Bundesländern wieder erlaubt.