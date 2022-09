per Mail teilen

Seit heute läuft sie: Die Abstimmung zur SWR1 Hitparade. Das ist für viele auch immer ein Kraftakt in Sachen guter Geschmack. Denn nicht alles, was dem einem gefällt, muss dem anderen auch gefallen ... Was aber macht gute Musik aus? Gibt es einen gemeinsamen Nenner, auf den sich ALLE einigen können? Stephan Schlegel hat dazu die "Weisheit der Straße" befragt ...