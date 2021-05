per Mail teilen

Wissen Sie, was Klarträume sind? Träume, in denen wir wissen, DASS wir träumen und sogar steuern können, WAS wir träumen. Schlaf- und Traumforscher Dr. Michael Schredl beantwortet die Frage dazu von SWR1 Hörer Wolfgang Barth: "Ist Klarträumen eigentlich gut oder eher schlecht?".