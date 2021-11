Was ist besser für Kinder: Stadt oder Land?

Stadtkind oder Landkind? Sobald Kinder da sind, ändert sich bei vielen Eltern der Fokus und die Frage "Stadt oder Land" stellt sich nochmal auf ganz andere Weise. Damit beschäftigt sich Dr. Uta Brehm vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Sie weiß, ob es einen klaren Trend gibt, dass Familien ihre Kinder lieber auf dem Dorf oder in der Großstadt großziehen.

Der Speckgürtel um die Städte spielt wichtige Rolle

"In den letzten Jahren gibt es da tatsächlich einen ziemlich klaren Trend, dass Familien insbesondere von den Großstädten in den ländlichen Raum ziehen. Vor allem in die Speckgürtel um die großen Städte herum mit mehr Fläche für die Kinder, mehr Grün, mehr Garten. Und dieser Trend lässt sich vor allem bei den über 30-Jährigen beobachten - denjenigen, die im Familienalter sind."

Die Mietpreise in den Städten müssen niedriger werden

Ein weiterer Grund für den Umzug in den "Speckgürtel": die explodierenden Mietpreise in den Städten. Für Dr. Brehm eine enorme politische Aufgabe, sowohl für Städte wie auch die umliegenden Gemeinden.

Städte schrumpfen aber durch den Wegzug nicht, sie wachsen weiter, so ihre Beobachtung. Das liegt am Zuzug von jungen Menschen, aber auch an Einwanderung. Für die Städte also die Herausforderung, die richtige Balance zu halten, damit sich alle wohlfühlen können - und für die Gemeinden im Umfeld, den Zuwachs abzufangen, damit alle Platz finden.

Gemeinden dürfen nicht zur Schlafstätte werden