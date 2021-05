Überblick:



An Pfingsten in die Niederlande?

Die Niederlande werden von Deutschland als Hochinzidenzgebiet eingestuft, das Land selbst rät ausländischen Touristen von einer Einreise ab. Wer dennoch kommt, muss zehn Tage in Quarantäne, die durch einen zweiten negativen Test verkürzt werden kann. Grundsätzlich haben Hotels und Pensionen geöffnet. Parallel zu Frankreich gilt bei der Rückkehr nach Deutschland noch eine Quarantäne-Pflicht, ein Freitesten ist frühestens nach fünf Tagen möglich.

Urlaub an Ostsee und Nordsee trotz Corona

Als erstes sollten Sie sich darüber informieren, wo Sie überhaupt hin dürfen. Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind jetzt für alle Urlauber offen, Mecklenburg-Vorpommern ist noch zu! Dagegen protestieren die Tourismusverbände in dem Bundesland momentan - aber vermutlich wird sich das bis zu den Pfingstferien nicht mehr ändern.

In Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätzen am Timmendorfer Strand, in St. Peter Ording, Cuxhafen oder auf den Ostfriesischen Insel sind Übernachtungen möglich. Dazu muss man aber mit einem negativen Coronatest anreisen. Der muss in Schleswig-Holstein alle drei Tage erneuert werden - für alle, die nicht geimpft oder genesen sind. In Niedersachsen lautet die Regel: Zwei Mal pro Woche testen!

Die Außengastronomie hat in beiden Bundesländern auf; in Schleswig-Holstein auch die Innengastronomie.

Welche Corona-Regeln gelten in Frankreich?

Frankreich ist Hochinzidenz-Gebiet, mit Corona-Zahlen weit über den deutschen. Das heißt: Bei der Rückkehr nach Deutschland gilt eine Quarantäne-Pflicht. Bei der Einreise ist ein PCR-Test nötig, die Bewegungsfreiheit vor Ort wurde etwas gelockert, Reisen in Frankreich sind tagsüber wieder ohne triftigen Grund erlaubt. Ab 19. Mai greifen erste leichte Lockerungen für die Außengastronomie. Hotels und Pensionen sollen aber für ausländische Touristen erst deutlich nach den Pfingstferien öffnen.

In Italien müssen Einreisende nicht mehr in Quarantäne

Benötigt wird ein negativer PCR- oder Antigentest. Nach Ankunft muss eine Meldung beim italienischen Gesundheitsamt erfolgen, Touristen für Südtirol müssen ein extra Formular ausfüllen. Gastronomie und Strände sind offen, die Sperrstunde ist nach hinten verschoben worden.

In Österreich öffnen zum Pfingstwochenende Restaurants und Hotels

Touristen aus Deutschland dürfen ohne Quarantäne vor Ort einreisen, sie müssen sich allerdings vor der Einreise online registrieren. Die Bewegungsfreiheit ist ausgedehnt worden, nur eine allgemeine Sperrstunde für Betriebe gilt noch ab 22 Uhr. Ansonsten: die üblichen Regelungen, FFP2-Masken, regelmäßige Tests, Abstand. Der Transit durch Österreich ist ohne Einschränkungen möglich, ein kurzer Zwischenstopp zum Beispiel zum Tanken wird toleriert.

Urlaub in den Bergen trotz Corona

Wenn Sie in den Urlaub nach Bayern oder in den Schwarzwald wollen, sollten Sie sich darüber informieren, welche Kreise eine stabil niedrige Inzidenz unter 100 haben. Nur dort dürfen Urlauber derzeit übernachten. Aktuell ist das in Baden-Württemberg und Bayern in ziemlich vielen beliebten Ferienorten möglich.

Bei der Einreise müssen Sie einen negativen Corona-Test vorzeigen und sich regelmäßig testen lassen. In Restaurants in Baden-Württemberg ist es bis 21 Uhr möglich, in Innenräumen zu essen und zu trinken. In Bayern dürfen bislang nur die Biergärten wieder aufmachen, allerdings bis 22 Uhr.

In der Schweiz gibt es keine landesweite Regelung

In der Schweiz liegen die Inzidenzwerte ähnlich hoch wie in Deutschland. Einen negativen Test will das Land nur von Flugreisenden sehen. Eine Quarantäne nach der Einreise gilt im Moment nur für Touristen aus Thüringen und Sachsen. Über die Öffnung von Hotels entscheiden die einzelnen Kantone selbst, es gibt keine landesweite Regelung. Das Tessin hatte schon über Ostern weitgehend geöffnet, viele Hotels waren ausgebucht.