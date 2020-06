per Mail teilen

Eigentlich sollte die Corona-Warn-App mehr oder weniger unauffällig auf dem Smartphone im Hintergrund laufen. Doch einige Nutzer bekommen in den letzten Tagen Warnmeldungen.

Vor allem iPhone-Nutzer bekommen in den letzten Tagen nervige Warnmeldungen, dass die „Covid-19-Kontakt-Mitteilungen“ in ihrer Region nicht unterstützt würden. In den Einstellungen ließe sich das anpassen, sagt die Meldung – doch da lässt sich nichts ändern.

Warnmeldung einfach ignorieren!

Der Fehler stammt wohl aus der Schnittstelle, die die Corona-Warn-App unter Apples Betriebssystem iOS nutzt und ist kein Fehler deutschen Entwickler selbst. Die hingegen hätten Apple schon auf den sogenannten Bug hingewiesen – so nennen Entwickler kleinere Fehler in Software-Programmen. Vermutlich wird das Problem mit einem nächsten Software-Update von iOS behoben. Bis dahin müssen Nutzer wohl mit der Fehlermeldung leben. Die lässt sich aber einfach wegwischen.

Noch mehr Fehler bei Corona-Warn-App

So zeigt die App auf iPhones und Android-Smartphones zeitweise den Hinweis, dass die Risiko-Ermittlung seit mehr als 24 Stunden nicht hätte aktualisiert werden können. Oder Android-Nutzer werden gewarnt, dass es Fehler bei der Kommunikation mit einer Google-Schnittstelle gebe.

Diese und andere kleinere Fehler sind aber anscheinend nicht kritisch, sie sind den Entwicklern bekannt und sie werden nach und nach behoben. Das ist auch ein ganz normaler Prozess in der App-Entwicklung. Es steht zum Beispiel das neueste Update für Android zum Download bereit. Lösungen zu vielen Problemen und Antworten zu vielen Fragen gibt es daneben in den ausführlichen FAQs auf der Webseite der Corona-Warn-App. Sicherheitslücken sind übrigens bisher keine bekannt.