"Wäre Gorbi nicht gewesen, könnten Sie mich nicht im Radio hören"

Glasnost, Perestrojka und "wer zu spät kommt, den bestraft das Leben"….das sind die drei Sachen, die wohl den meisten einfallen, wenn sie an den Politiker Michail Gorbatschow denken. SWR1 Redakteurin Silke Wolfgramm geht das ebenso - aber sie kommt aus der DDR und verbindet noch ganz andere Eindrücke mit diesem Politiker.

»Ganz einfach: wenn Gorbi nicht gewesen wäre, 1989, würden Sie mich hier und jetzt aus Ihrem Radio nicht hören.«

Ohne ihn wäre ich niemals mehr Journalistin, denn in der DDR war das vor allem Parteiarbeit und das wollte ich nicht. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die Politiker verehren. Bei Gorbatschow mache ich tatsächlich eine Ausnahme. Ich weiß noch: Bei der großen Montagsdemo am 9. Oktober 89 in Leipzig 70.000 Leute waren wir auf den Straßen und es war so eine Mischung aus Zorn und Trotz und Mut und natürlich auch Angst, dass die Demo zerschlagen wird. Aber es ist niemand von der Staatsmacht eingeschritten, weil Gorbatschow gesagt hat:

"NJET: wir greifen da nicht ein." Dafür bin ich ihm ewig dankbar.

Ich weiß, dass ihn viele Russen gar nicht mögen und ihn sogar verachten. Ich sehe das anders: für mich ist Gorbatschow klug, sympathisch, offen und weitsichtig. Ich wünsche ihm zum 90. Geburtstag Gesundheit, ehrliche Freunde und ganz viele Glücksmomente im Leben.