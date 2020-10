Was in der Arktis passiert, geht uns alle an und wirkt sich auf alle kommenden Generationen aus. Markus Rex ist ist Polarforscher, Atmosphärenphysiker und arbeitet für das Alfred-Wegener-Institut. Er hat die größte Arktis-Expedition aller Zeiten geleitet. Zusammen mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt hat er ein Jahr lang von einer Eisscholle aus geforscht, warum sich diese Region doppelt so schnell wie die übrigen Welt erwärmt. Im Gespräch mit SWR1 Redakteurin Christiane v. Wolff berichtet er von der einmaligen Reise in die Arktis, gibt Einblicke in unser komplexes Klimasystem und erörtert Lösungsstrategien. mehr...