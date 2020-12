Kollege F., der dem Chef das "Du"anbietet. Herr X und Frau Y die mal schnell im Kopierraum verschwinden. Oder: Versteckte Talente, die nach der zweiten Flasche Rotwein das Buffet als Bühne nutzen. Eine Firmenweihnachtsfeier ist voller Überraschungen. In diesem Jahr auch: Denn mit ordentlich Abstand kommt die Firmensause oft aus dem Computer.

Es lebe die Videokonferenz! Die ist nicht nur für langweilige Besprechungen oder peinliche Momente gut: Nö! Hier gibts in diesem Jahr vielfach die Firmen-Weihnachtsfeier. "Denn auf die zu verzichten, das wäre nicht gut", sagt Diana Brandl. Sie ist unter anderem Spezialistin für virtuelle Events. Sie sagt:

»Weihnachtsfeiern bedeuten nochmal einen Rückblick auf das Jahr und auf das, was man gemeinsam erreicht hat.« Diana Brandl, Spezialistin für virtuelle Events

Deshalb sei es eine ganz wichtige Thematik, diese Gemeinsamkeiten noch einmal zu würdigen. Das geht auch mit dem neuen Ansatz, der Weihnachtsfeier via Videokonferenz.

Verschicken Sie doch eine Goodie-Box

Wichtig dabei: Auch die virtuelle Weihnachtsfeier zuhause braucht ihre ganz besonderen Momente. Die werden bereits vor der eigentlichen Feier vorbereitet. "Dazu", so Brandl, "kann zum Beispiel eine Goodie-Box vorab verschickt werden." Die könne dann mit einer Aufgabe versehen sein, die später während der virtuellen Weihnachtsfeier prämiert wird.

Weihnachtsfeier im virtuellen Escape-Room

Einen anderen Ansatz kennt Miljan Kelovic von Jochen Schweizer mydays. Das Unternehmen vermittelt Events vom Haitauchen bis hin zum Übernachten im Bierfass. Und auch Weihnachtsfeiern zuhause am Rechner. Im Angebot sind etwa Veranstaltungen, bei denen sich die Teilnehmer vorab in einem virtuellen Escape-Room treffen und spielen. "Das Ereignis", so Kelovic, "kann später bei einem Wein-, Whisky oder Gin-Tasting abgeschlossen werden." Die Getränke werden vorab an die Teilnehmer verschickt. Das sei vor allem für den Arbeitgeber interessant, da hier im Vorfeld bereits eine Interaktion erzeugt wird, so Kelovic. Deshalb zählen Tastings aktuell auch zu den beliebtesten Formen im Rahmen der Rechnerweihnachtsfeier.

Weitere Anbieter produzieren sogar eigens auf die Firma zugeschnittene Weihnachtsshows. Wahlweise führt hier der Chef durchs Programm. Die Angestellten schalten sich dazu, schicken Selfies in die Sendung und lösen zum Beispiel ein Quiz. Der Gewinner wird noch in der Sendung bekannt gegeben.

Neue Kollegen kennenlernen

Klingt komisch? - "Verbindet aber", sagt Katrin Taepke. Die Bloggerin ist Eventspezialistin. Sie sagt, eine virtuelle Weihnachtsfeier hat auch Vorteile. So sei es zum Beispiel möglich, dass hier auch Kollegen miteinander sprechen würden, die sich sonst bei der Arbeit gar nicht begegnen.

»Zum Beispiel gibt es Eventplattformen, da können sie sich im Speed-Dating-Verfahren alle acht Minuten mit einem neuen Kollegen treffen.« Katrin Taepke, Eventspezialistin

Eine Entfremdung der Weihnachtsfeier durch den virtuellen Raum sieht Taepke nicht. Es sei wichtig, wie die Feier geplant sei. Da kann es zum Beispiel einen offiziellen Teil geben. Später können sich die Gäste in virtuellen Gruppenräumen treffen und reden. "So wie etwa auch in der Kaffeeküche", sagt Taepke. Sie sieht darüber hinaus noch einen weiteren großen Vorteil: "Man kann währenddessen trinken und man muss sich keine Sorgen machen, wie man am Ende dann nach Hause kommt."