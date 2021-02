"Narri Narro ihr liebe Leit, des Schnurre des isch abgeseit!" Die Narrenvereinigung Oberwolfach lässt sich ihre Fasnacht nicht vermiesen und hat ein Musikvideo gedreht. Ihr Vorbild: der Internet-Hit "The Wellerman".

Narri Narro aus dem Schwarzwald

Derzeit fände zu "normalen Zeiten " in vielen Städtchen, Gemeinden und Dörfern das Schnurren statt:

Verschiedene Schnurrgruppen ziehen durch Beizen und Gasthäuser und tragen mit charmantem Witz, manchmal rotzfrech und augenzwinkernd, Missgeschicke bekannter Mitbürger vor, kunstvoll gereimt, oft musikalisch begleitet.

Aus "The Wellerman" wird "Oh Mann, s’Schnurre fällt us!"

Weil das Schnurren so wie alles andere in diesem Jahr ins Wasser fällt, haben die Oberwolfacher Schnurranten ein Musikvideo gedreht. Auf die Melodie des Shanty-Songs "The Wellerman", der gerade viral geht, haben sie ihren ganz eigenen Fasnets-Text gepackt und heraus kam das Schnurranten-Shanty Oberwolfach: "Oh Mann, s’Schnurre fällt us!"

Danke an die Narrenvereinigung Oberwolfach und SWR1 Hörerin Ursula.