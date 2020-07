Beim Blick ins Pop-Geschichtsbuch ist der SWR1 Musikredaktion in diesen Tagen dieser skurrile Eintrag aufgefallen: Vor zehn Jahren sollten die medizinischen Instrumente versteigert werden, die bei der Autopsie von Elvis Presley verwendet worden waren - bis hin zu den Gummihandschuhen.



Die Versteigerung platzte, weil die Instrumente nach Elvis sterilisiert und wiederverwendet worden waren. Trotzdem: Verrücktes Zeug, das irgendwie mit Stars zu tun hat, kommt immer wieder unter den Hammer. Und Fans schlagen zu. Hier sind noch ein paar schräge Beispiele.

Der Atem von Brad Pitt und Angelina Jolie

Brad Pitt und Angelina Jolie, das Traumpaar, gehen die Straße entlang. Ein Typ sieht das und fängt die Umgebungsluft der beiden in einem Glas auf. Das stellt er auf eine Online-Auktion mit den Worten:

»Ersteigern Sie diese Promi-Luft. Sie könnte Moleküle enthalten, die in direktem Kontakt waren mit Angelina Jolie und Brad Pitt.«

Das Glas Promi-Luft wird für über 500 Dollar verkauft. Da bleibt einem doch die Luft weg.

Der Zahn von John Lennon

Es wird erzählt, John Lennon habe einen Zahn verloren. Den gibt John seiner Haushälterin. Die soll den Zahn ihrer Tochter schenken, die großer Beatles-Fan ist. Irgendwann später landet dieser Zahn von John Lennon auf einer Versteigerung. Ein kanadischer Zahnarzt kriegt den Zuschlag: Für über 31 000 Dollar. Dafür musste er einige Löcher stopfen.

Der Toaster von Elton John

1984 heiratet Elton John eine Frau: Renate Blauel. Unter den Hochzeitsgeschenken ist ein Toaster. Sogar mit Inschrift: In Liebe an Elton + Renate. Auch Stars brauchen eben was für den Haushalt. Elton John offenbar nicht. Er lässt das Ding in der Verpackung. Und gibt es zu einer Versteigerung. Wenigstens für wohltätige Zwecke. Der Erlös: Über 1000 Dollar. Echte Fans lassen eben nichts anbrennen.

Ein Röntgenbild von Marilyn

Die Röntgenaufnahme zeigt Marilyn Monroes durchleuchteten Oberkörper. Angeblich aufgenommen als Marylin glaubte, sie sei schwanger. Gut 50 Jahre später wurde das Röntgenbild versteigert - in Las Vegas für 45 000 Dollar. Das bezahlt auch nicht die private Krankenkasse.