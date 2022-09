per Mail teilen

Die Folge "Pflege am Limit, Krankenschwester auf einer Corona-Station" vom November 2021 wurde für den Deutschen Radiopreis nominiert. Die Preisverleihung findet ab 20 Uhr in Hamburg und hier im Livestream statt.

Nominiert in der Kategorie "Bestes Interview"

Im nominierten Interview "Pflege am Limit, Krankenschwester auf einer Corona-Station", schildert Krankenschwester Marion in SWR1 eindrücklich die Belastungen, denen sie auf ihrer Corona-Station ausgesetzt ist und dass es so nicht mehr weitergehen kann. Die Folge ist teil des Podcasts "Corona Helfer:innen".

Nabil Atassi SWR

SWR1 Moderator Nabil Atassi hat das Interview mit Krankenschwester Marion geführt und war und ist schwer beeindruckt:

"Nicht nur ihre eigene Betroffenheit und Wut, sondern auch ihr tief empfundener Wunsch, die Arbeitsverhältnisse für alle Pflegenden zu verbessern."

Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich hab die Schnauze voll.

Heute Morgen, knapp ein Jahr nach dem ersten Interview, haben wir noch einmal mit Krankenschwester Marion über die Situation der Pflegenden gesprochen: "Die Personaldecke ist noch viel dünner geworden", sagt sie. Viele ihrer Kolleg:innen haben den Job hingeschmissen mit den Worten: "Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich hab die Schnauze voll."

