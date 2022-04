Jetzt wird’s lecker: Ursula Heinzelmann ist gelernte Köchin, Sommeliére, erfolgreiche Gastronomin und weiß ganz genau, warum wir in Deutschland essen, was wir essen.

Als Foodhistorikerin forscht sie unter anderem beim Oxford Symposium on Food and Cookery und schreibt als Autorin mehrerer Bücher und Tageszeitungen über die deutsche Essenskultur. Sie sagt: Deutschland ist mehr als nur Bratwurst, Sauerkraut und Bier.

Heinzelcheese - Homepage von Ursula Heinzmann

Im Gespräch bei "Erzähl mir was Neues" reisen Wolfgang Heim und Ursula Heinzelmann zurück ins 19. Jahrhundert, mitten in die Industrialisierung und schauen sich an, was bei unseren Ur-Ur-Großeltern auf den Tellern lag. Sie philosophieren über das perfekte Menü für Freunde samt Weinbegleitung, ihrer Liebe zu Käse und wir erfahren, warum Wolfgang so gerne den Abwasch übernimmt. Guten Appetit!

In dieser Folge:

00:00 – 07:22: Das macht Ursula Heinzelmann

07:23 – 23:43: Das hat man im 19. Jahrhundert gegessen

23:44 – 33:55: Von der Köchin zur Autorin

33:56 – 41:54: Abwasch nervt?! // Ist Abwaschen Therapie?