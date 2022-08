per Mail teilen

Urlaub! Das Wort löst in aller Regel Vorfreude aus. Aber worauf freuen wir uns da eigentlich? Auf was Neues, auf was Anderes. Das ist irgendwie klar, aber vielleicht freuen wir uns ja auch darauf, wie wir selbst im Urlaub sind? Stefan Schlegel hat den Urlaub mit der Weisheit der Straße geplant - und rausgehört: im Urlaub sind wir irgendwie ganz anders...