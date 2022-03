unserWasser: Wasser sparen mit der USB-Akku-Dusche

Mit ganz wenig Wasser auskommen, zum Kochen, Duschen, Zähneputzen - das hat Chris Ittner perfektioniert. Chris lebt seit über 2 Jahren fest in seinem selbstausgebauten Campingbus.

Die USB-Akku-Dusche für den perfekten Wasserkreislauf

Wenn Chris duschen möchte, holt er einen ganz speziellen Duschkopf heraus: an einer Seite die klassische Brause, dann ein Schlauch, und das andere Ende ist nicht etwa an einem Wassertank montiert, sondern hat einen etwas knubbeligen Aufsatz: eine Akku-Pumpe, die das Wasser aus dem "Duschbottich" aufsaugt und in den Brausekopf pumpt.

Seifenwasser bis der Akku leer ist

Gut 40 Liter Frischwasser hat er immer an Bord. Will Chris im Van duschen, braucht er etwa 10 Liter - und kann damit theoretisch so lange duschen, bis der Akku seiner USB-Dusche leer ist. Christ duscht halt irgendwann mit seinem eigenen Seifenwasser: Wasserkreislauf eben! Und so sieht das Ganze aus: