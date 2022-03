unserWasser: Warum haben wir in BW ein Problem mit dem Grundwasser?

Starkregen und Überschwemmungen, der Klimawandel bringt doch gefühlt so viel Wasser: warum haben wir dann ein Problem mit dem Grundwasser? Dr. Michael Stölzle ist Hydrologe - ein "Wasserforscher" - an der Universität Freiburg und erklärt die überraschenden Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Grundwassermangel.

»In Hochlagen im Schwarzwald [mussten] einzelne Höfe und einzelne Abschnitte von Gemeinden zum Beispiel mit Tanklastern versorgt werden, weil die Hochbehälter einfach durch die lang anhaltende niederschlagsfreie Periode so sehr in die Knie gezwungen wurden, dass kein Wasser mehr verfügbar war. Da sind die Quellen dann wirklich versiegt.«

Baden-Württemberg hat unterschiedliche "Grundwasser-Räume"

75 Prozent unseres Trinkwassers kommen aus Grundwasser. Dieses Wasser sammelt sich in Hohlräumen unter der Erde, in die Regen oder auch Wasser aus Flüssen und Seen versickert. Zwischen 2018 und 2020 ist der Grundwasserpegel stetig gesunken - es gab eine lange Periode mit wenig bis gar keinem Regen. Und: Baden-Württemberg hat ganz unterschiedliche Naturräume, in denen sich das Grundwasser-Reservoir unterscheidet.

»Die sind unterschiedlich groß, unterschiedlich mächtig und werden natürlich auch unterschiedlich stark aufgefüllt. [In den] Hochlagen vom Schwarzwald [kann] weniger Wasser als Grundwasser gespeichert werden, obwohl es vielleicht auch mehr regnet als in anderen Regionen. Im Alpenvorland rund um den Bodensee oder im Rheintal [sind] diese Schotter-Speicher einfach mächtiger und können mehr Wasser aufnehmen und vorhalten.«

Hitzewelle, Trockenheit, Starkregen, Landregen - was bedeutet das für das Grundwasser?

Bei Starkregen fällt die Niederschlagsmenge in einer sehr kurzen Zeit. Viele Regionen in Baden-Württemberg sind stark besiedelt - dort fließt das Wasser oberflächlich ab und sickert nicht bis ins Grundwasser. Beim lang anhaltenden Landregen hingegen hat das Wasser die Chance, langsam im Boden zu versickern und den Grundwasserpegel aufzufrischen. Und da hilft offenbar die reine Statistik der Gesamt-Regen-Menge nicht mehr, sagt Stölzle:

»Wenn wir jetzt in Zukunft davon ausgehen, dass weniger Landregen, sondern mehr von diesen Starkregenereignissen stattinden, kann man davon ausgehen, dass die Grundwasserneubildung ... reduziert wird, obwohl man vielleicht übers Jahr oder auch über mehrere Jahre die gleiche Niederschlagsmenge hätte.«

26 Grad Wassertemperatur in Rhein, Neckar und Donau - was hat das für Folgen?

Auch eine Folge des Klimawandels: brühwarme Flüsse und Bäche. Wie gut können sich Ökosysteme - also Tiere, Kleinstlebewesen und Pflanzen - daran anpassen? Problematisch, mein Stölzle, denn die Temperatur komme nicht alleine. Auch die Menge des Wassers nehme ja ab, und das heißt: Fremdstoffe werden nicht mehr so gut verdünnt, sind konzentrierter. Das mache die Anpassung nochmals schwieriger, wenn zum Beispiel durch einen starken Regen Dünger von den Feldern in die Gewässer gespült wird.

"Wir brauchen ein Dürremanagement in Baden-Württemberg"

Extreme Sommer haben im Land bereits zu extremen Maßnahmen geführt: Kreise wie Ravensburg zum Beispiel hatten die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen oder Weihern verboten. Aber was tun mit denen, die - wie etwa Bauern - auf Bewässerung angewiesen sind?