Trickbetrüger nutzen Corona-Unsicherheit

Egal, wie ernst die Lage ist, ein paar wenige versuchen selbst jetzt, Corona-Ängste und Unsicherheiten anderer zum eigenen Vorteil auszunutzen. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die auf unterschiedliche Weise an Menschen, vor allem ältere, herantreten und vermeintliche Hilfe anbieten.

Die Trickbetrüger sind nicht nur im Internet unterwegs

Ganz Abgebrühte klingeln sogar an Haustüren und geben sich als Polizisten oder Mitarbeiter eines Gesundheitsamts aus. Sie erzählen, der Bewohner habe sich infiziert oder stünde unter Quarantäne und sie müssten nun weitere Untersuchungen machen. Das Gesundheitsamt schickt in der Regel aber niemanden vor Ort - und wenn das überhaupt einmal passieren sollte, dann weisen seine Mitarbeiter sich aus. Also: lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung!

Nachbarschaftshilfe ist gut, aber...

Auch Einkaufshilfe-Angebote sind leider nicht immer echt, warnt die Polizei. Einkaufszettel und Geld einfach vor die Tür legen – so bitte nicht! Lassen Sie sich nur von Leuten helfen, die Sie persönlich kennen. Der alte "Enkeltrick" wird jetzt übrigens auch auf Corona-Zeiten umgemünzt. Da rufen dann angebliche Verwandte an und bitten um finanzielle Unterstützung für die Corona-Behandlung. Unbekannten sollte man aber natürlich nie Geld oder Wertsachen geben!

Vorsicht bei Hilfs-Angeboten per Internet

Kriminelle versuchen, die hohe Zahl derer auszunutzen, die jetzt im Homeoffice arbeiten. Meist Englisch-sprachige Täter rufen an und erzählen, es gäbe Probleme im EDV-System des Arbeitgebers. Um das zu lösen, müsse eine Fernwartungssoftware aufgespielt werden. Logisch, dass die dann sensible Unternehmensdaten abgreift.

Achtung auch bei Phishing-Mails. Sie locken zum Beispiel mit Informationen der Weltgesundheitsorganisation WHO zu Corona oder geben gar vor, von der heimischen Bank zu sein. Deshalb: wenn Sie den Absender nicht kennen, keine Anhänge öffnen und nicht auf Links klicken! Außerdem warnt die Polizei vor Fake-Shops im Netz, die jetzt zum Beispiel Atemschutzmasken oder andere medizinischen Hilfsmittel anbieten. Im Zweifel die Shops googeln und nach negativen Erfahrungen anderer Kunden fahnden. Und: für solche Shops keine Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard benutzen. Wenn Sie sich unsicher sind: Auch ein Anruf bei der Verbraucherzentrale kann weiterhelfen.