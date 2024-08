Sommer, Ferien, Reisen: Die besten Tipps für euren Urlaub

Reisen ist teuer geworden- umso ärgerlicher, wenn kurz vor dem Start in den Urlaub etwa dazwischenkommt und ich zuhause bleiben muss. In so einem Fall soll eine Reiserücktrittskostenversicherung den Schaden minimieren. Aber funktioniert das auch immer? Lohnt es sich überhaupt, diese Versicherung abzuschließen? Informationen von Saidi Sulilatu vom Geldratgeber Finanztip im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.