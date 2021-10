Alles, was wichtig ist: Sehen Sie hier, was rund um die SWR1 Hitparade alles los ist.

++ Mittwoch, 27.10. 23:01 Uhr ++

Die Discokugel im SWR1 Hitparaden-Studio ist poliert, die Nachtschicht mit Cora Klausnitzer und Matthias Sziedat kann kommen.

++ Mittwoch, 27.10. 22:51 Uhr ++

Der FC Bayern München verliert im DFB-Pokal 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach. Und auf #393 läuft "Bayern" von den Toten Hosen. Yvonne aus Sigmaringen mailt dazu: "Das ist Karma."

++ Mittwoch, 27.10. 21:52 Uhr ++

Noch gut 2 Stunden sind Annett Lorisz und Jochen Stöckle für Sie im Studio und haben die Songs der SWR1 Hitparade mit im Gepäck. Im Moment läuft auf #403 Michael Jackson mit "Thriller".

++ Mittwoch, 27.10. 21:40 Uhr ++

SWR1 Hörer Gürkan aus Kuchen im Kreis Göppingen bringt gerade seinen 5-jährigen Paul ins Bett: „Wir lauschen der Hitparade und sprechen über Cat Stevens und 'Morning Has Broken'. Das kenne ich noch von meinem Musikunterricht in der 5./6. Klasse. Wir verbinden die SWR1 Hitparade mit einer Gute-Nacht-Geschichte!“

++ Mittwoch, 27.10. 21:23 Uhr ++

»Früh übt sich! Hitparade hören und mitspielen.«

++ Mittwoch, 27.10. 21:02 Uhr ++

»Ich stand heute auf meiner Heimreise endlos auf der B312 im Stau. Dann habe ich mich 2 x verfahren, wegen der SWR1 Hitparade und jetzt komme ich nach Hause mit einem Lächeln im Gesicht! So tolle Musik und eine klasse Moderation!«

++ Mittwoch, 27.10. 20:44 Uhr ++

Jetzt ist es bewiesen: Die SWR1 Hitparade fördert die Kreativität schon im Kindesalter. Angelika Haffner aus Schatthausen bei Wiesloch hat uns das Foto geschickt: "Mein Sohn Manuel (9 Jahre) hat während die Hitparade im Radio läuft euren 'SWR1 Hitparaden-Bus' nachgebaut." Wir sagen: MEGA!

++ Mittwoch, 27.10. 20:21 Uhr ++

»Ich freu mich immer wie Hanne (= Bolle, Schnitzel) auf diese Woche, die Vielfältigkeit. Auch auf die vielen fast in Vergessenheit geratenen Titel! So viele Erinnerungen. Schöne und nicht so schöne! Da kullert dann das eine oder andere Tränchen, was gleich beim nächsten Song weggerockt werden kann! Dafür liebe ich die SWR1 Hitparade!«

++ Mittwoch, 27.10. 20:10 Uhr ++

»Mit genialer Hitparaden-Musik auf den Ohren bin ich heute meinen 666. Streak-Tag gelaufen – natürlich 6,66 km weit und in Form einer Pommesgabel. Passend zu den Songs aus Beton. HELL YEAH.«

Hitparaden-Moderator Jochen Stöckle macht auch die Pommesgabel – das Laufen überlässt er lieber Miri. ;-)

++ Mittwoch, 27.10. 19:33 Uhr ++

"Felix ist 6 Jahre und der geht zu Manowar und Co. dermaßen ab," schreibt SWR1 Hörer Jonas. Und das kann man sehen. Wahnsinn!

++ Mittwoch, 27.10. 19:12 Uhr ++

Auch wenn SWR1 Hitparade ist und man viel gute Laune und Elan hat: Bitte künftig etwas gefühlvoller mit Geschirr umgehen, nicht dass es Ihnen geht, wie SWR1 Hörerin Melanie.

»Ich habe zu Manowar die Spülmaschine ausgeräumt und wohl mit etwas viel Schwung die Wassergläser in den Schrank verfrachtet … aber Scherben bringen ja Glück *hust*.«

++ Mittwoch, 27.10. 18:59 Uhr ++

Im Moment spielt Bayer Leverkusen gegen den KSC im DFB-Pokal und SWR1 Hörerin Judith Gebhardt aus Konstanz fiebert mit: "Die SWR1 Hitparade wirkt sich auch positiv auf den KSC aus. Ich hoffe das bleibt so! Bin jetzt 'multitasking' unterwegs. KSC schauen und Hitparade hören. Ist auch ein Erlebnis. Danke für die tolle Unterhaltung!"



++ Mittwoch, 27.10. 18:43 Uhr ++

»Das liebe ich an der Hitparade: Die Musik wird immer besser und besser, je mehr wir uns dem Freitag nähern.«

++ Mittwoch, 27.10. 18:25 Uhr ++

Die SWR1 Hörer Jeremias und Kevin genießen die letzten hellen Minuten des Tages im Freien, aber natürlich nicht ohne die Hitparade. Die wird in "voller Lautstärke" gehört, "egal wo"!

++ Mittwoch, 27.10. 18:10 Uhr ++

Mit der SWR1 Hitparade hoch hinaus. Ein Schnappschuss vom Kirchturm in Mötzingen (Kreis Böblingen). Das Heger Holzbau-Team war zusammen mit dem Aufnahmeteam des SWR Fernsehens hoch oben auf dem Turm. Die Journalisten haben die Holzbauer beim Aufrichten des neuen Kirchturms begleitet.

++ Mittwoch, 27.10. 17:55 Uhr ++

Voller Einsatz im mobilen Studio: das Signieren des Hitparaden-Plakats geht am Besten auf dem Boden.

Die "Hitparaden-Bus-Schicht" sagt Tschüss, im Funkhaus in Stuttgart übernimmt die "Pommesgabel-Schicht" von 18 Uhr bis Mitternacht: Jochen Stöckle und Annett Lorisz.

++ Mittwoch, 27.10. 17:20 Uhr ++

Nicht nur die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger finden es toll, wenn Stefanie Anhalt aus dem Radio zu hören ist. Sie hat jetzt auch tierische Fans…

»Die Hitparade hat ein erstes Opfer gefordert: Unser Schulhund-Azubi in der Paulinenpflege Winnenden namens Joko ist total verliebt in Steffi. Wenn ihre Stimme erklingt, schmachtet er das Tablet an, auf dem wir die SWR1 Hitparade hören. Lieber Corvin: Bitte nicht eifersüchtig sein.«

++ Mittwoch, 27.10. 16:57 Uhr ++

Gestern erst im SWR1 Hitparaden-Quiz in Biberach an der Riß gewonnen, heute schon beim Zaunbau im Einsatz. "Da geht die Schrauberei gleich leichter von der Hand", schreibt SWR1 Hörer Peter Renn. Und: passt optisch super ins Bild.

Wenn auch Sie einen SWR1 Bluetooth-Lautsprecher gewinnen wollen: Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein sind morgen mit unserem mobilen Hitparaden-Studio von 12 bis 18 Uhr in Schonach im Schwarzwald und am Final-Freitag in Karlsruhe-Durlach.

++ Mittwoch, 27.10. 16:47 Uhr ++

Geheimer Blick durch die Botanik: Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein verlassen den SWR1 Hitparaden-Bus und schnappen frische Luft während #452 läuft. Don Henley mit "The Boys of Summer" und SWR1 Hörer Uli Matheis aus Stuttgart schreibt dazu...

»Da ich gerade im Homeoffice bin, kann ich den ganzen Tag nebenher auf dem zweiten Rechner Euren Livestream verfolgen und die gute Musik genießen. Das ist echt mega und macht großen Spaß. Vor allem die coolen Bilder aus der Bus-Schicht.«

++ Mittwoch, 27.10. 16:31 Uhr ++

Wiese mähen? Kein Problem mit der SWR1 Hitparade auf den Ohren, schreibt SWR1 Hörer Johann aus dem Allgäu und schickt "Pommesgabel-Grüße".

++ Mittwoch, 27.10. 16:18 ++

Kaum zu glauben, aber offenbar läuft die SWR1 Hitparade doch noch nicht überall. SWR1 Hörerin Anja Franke aus Mühlhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) schreibt uns:

»Ich habe gerade meinen Mann im Krankenhaus Konstanz besucht. Leider können die Patienten dort kein SWR1 hören. Bitte macht einen Aufruf ans Krankenhaus, doch auch Euren Sender freizuschalten. Mit SWR4 wird man bestimmt gesund, aber mit SWR1 und der Hitparade geht’s bestimmt schneller.«

++ Mittwoch, 27.10. 16:05 ++

Markus aus Mulfingen-Heimhausen (Hohenlohekreis) schickt uns "rockige Grüße". Auf dem Handgelenk: ein frisches SWR1 Hitparaden-Tattoo.

Sie wollen auch eins? Schreiben Sie uns, wieso – mit etwas Glück gewinnen Sie.

++ Mittwoch, 27.10. 15:52 ++

In der nächsten Runde Hitparaden-Quiz tritt SWR1 Hörer Sven Friesenhan an, der Hausmeister der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Seine Frage: "Nach über einem Jahrzehnt Bühnenpause sind Genesis wieder auf Tour. Frontmann Phil Collins ist gesundheitlich nicht mehr topfit und kann nur noch im Sitzen singen. Wer spielt für ihn Schlagzeug?" Ohne die Antwort-Möglichkeiten abzuwarten, weiß Sven: "Es ist Phil Collins' Sohn!" Richtig – damit gibt's auch für ihn einen Bluetooth-Lautsprecher.

++ Mittwoch, 27.10. 15:31 ++

"Wer richtig abrocken will, braucht auch die richtige Deko", findet SWR1 Hörerin Renate Hundt aus Lörrach und wir finden: Schallplatten-Cover gehen immer!

++ Mittwoch, 27.10. 14:54 Uhr ++

Perfektes Bodensee-Feeling bei SWR1 Hörerin Petra Gerstenberger:

»Wir sitzen eben genüsslich mit einem Aperol in der Sonne in Bodman-Ludwigshafen und Ihr im Hintergrund mit Mega-Musik.«

++ Mittwoch, 27.10. 14:45 Uhr

Ein fröhliches "Hejsan" erreicht uns aus der nord-schwedischen Provinz Norrbotten. SWR1 Hörerin Regina Lörtscher schickt uns "coole Grüße".

++ Mittwoch, 27.10. 14:32 Uhr ++

Für Risiken und Nebenwirkungen der SWR1 Hitparade können wir leider keine Verantwortung übernehmen!

»Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und höre nebenher die Hitparade. Ich muss zwar jeden Satz acht Mal lesen, da ich so abgelenkt bin. Aber das ist es definitiv wert!«

++ Mittwoch, 27.10. 14:17 Uhr ++

Bis 18 Uhr spielen die SWR1 Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein in Bodman-Ludwigshafen am Bodensee stündlich eine neue Runde Hitparaden-Quiz. Mit dabei: Hörerin Brigitte Wiest aus Radolfzell.

Die Frage: Welcher berühmte Musiker hat "Private Dancer" für Tina Turner geschrieben? Brigitte Wiest rät: "Mark Knopfler". Richtig - damit gewinnt sie einen Bluetooth-Lautsprecher. Herzlichen Glückwunsch!

++ Mittwoch, 27.10. 13:26 Uhr ++

Mit der SWR1 Hitparade geht das Ausmisten doch fast von alleine. Im Reitstall Balsaminenhof in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) werden die 36 Pferde gleich beim Aufstehen mit Musik beschallt. Direkt bei der Fütter-Runde morgens geht das Radio an. Janet Pollok aus dem SWR1 Hitparaden-Team ist selbst leidenschaftliche Reiterin und war heute Morgen beim Besuch auf dem Hof ganz im Pferde-Glück.

Sie möchten, dass unsere SWR1 Hitparaden-Reporterin Janet Pollok auch zu Ihnen kommt? Mitmachen ist ganz einfach: Erst swr1hits auf Instagram abonnieren und anschließend hier registrieren.

++ Mittwoch, 27.10. 12:52 Uhr ++

Während der SWR1 Hitparade ist es fast unmöglich, die Füße stillzuhalten! So geht's auch dieser Hörerin:

»Bei der Musik ist es schwer, Schulbus zu fahren. Wenn im Verkehrsfunk vor einem 'hüpfenden Schulbus zwischen Reutlingen und Tübingen' gewarnt wird, dann bin ich es.«

Geht es Ihnen genauso? Schreiben Sie uns eine Nachricht oder schicken Sie uns ein Foto oder Video.

++ Mittwoch, 27.10. 12:32 Uhr ++

Was wächst denn da? Ein Hitparaden-Baum. Und der steht in der Flüchtlings- und Migrations-Beratungsstelle der Diakonie in Kempten im Allgäu, "gepflanzt" von SWR1 Hörer Klaus Hackenberg.

++ Mittwoch, 27.10. 11:53 Uhr ++

Die Frühschicht, Patrick Neelmeier und Ingo Lege, sagt Tschüss. Gleich übernehmen Stefanie Anhalt und Corvin-Tondera-Klein. Sie senden heute Nachmittag von 12 bis 18 Uhr aus Bodman-Ludwigshafen. Treffpunkt: am Zollhaus. Erster Titel vom Bodensee: Platz #490 U2 mit "I still haven't found what I'm looking for".

++ Mittwoch, 27.10. 11:41 Uhr ++

Wow! Wie gut, dass es den Hitparaden-Livestream gibt. Sonst hätten wir diese Showeinlage von Patrick und Ingo heute Vormittag verpasst:

++ Mittwoch, 27.10. 11:33 Uhr ++

»Nicht nur Baden-Württemberg rockt in dieser Woche. Auch wir singen lautstark mit! Schon vor vielen Jahren habe ich, eine waschechte Badenerin, meinen Schatz aus Düsseldorf derart mit der Hitparade "infiziert", dass er voll dabei ist. Nur manchmal, wenn im Dialekt gesungen wird, versteht er die Welt oft nimmer. Dann übersetz' ich es halt für ihn.«

++ Mittwoch, 27.10. 11.21 Uhr ++

Mit Gerry & The Pacemakers steigen wir in die Top 500 ein. "You'll never walk alone" auf #499.

++ Mittwoch, 27.10. 11:19 Uhr ++

SWR1 Moderator Ingo Lege führt diese Woche seine Band-T-Shirts aus. Heute prankt der Schriftzug der Punk-Combo "Rancid" auf seiner Brust. Mit Perücke und Gitarre macht Ingo sogar der Hitparaden-Katze Konkurrenz. Yeah - Yeah - Yeah!

++ Mittwoch, 27.10. 10:45 Uhr ++

Ausnahmezustand im Lehrerzimmer bei SWR1 Hörerin Dagmar: Hitparade per Kopfhörer - so geht eine Hohlstunde auch rum.

Ausnahmezustand in der Schule, die Zweite: in der Klasse von Cedrik Langlotz in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) läuft während des Unterrichts auch die SWR1 Hitparade. Laut Cedrik ist seine Lehrerin, Frau Gross, richtig Ton- und Text-sicher. Respekt!

++ Mittwoch, 27.10. 9:55 Uhr ++

So funktioniert musikalische Früherziehung. Bei SWR1 Hörerin Nadine ist die ganze Familie im Hitparaden-Fieber: von der Oma in Heimsheim (Enzkreis) bis zum acht Wochen alten Baby Malte. Der trällert auch schon mit - nur halt anders.

++ Mittwoch, 27.10. 9:25 Uhr ++

»Ich habe ein super tolles neues Hörgerät. Damit bekomme ich die SWR1 Hitparade per Bluetooth direkt ins Ohr und keiner merkt es. Allerdings muss ich aufpassen, dass ich im Büro nicht plötzlich anfange, mitzusingen.«

++ Mittwoch, 27.10. 08:49 Uhr ++

Darf's etwas lauter sein? Patrick und Ingo geben auch an Tag 3 der SWR1 Hitparade alles.

++ Mittwoch, 27.10. 08:37 Uhr ++

Wenn weniger als vier Songs in eine halbe Stunde passen, dann ist wieder Hitparade. Es läuft auf der #521 Black Sabbath, mit gut sechs Minuten. Pink Floyd legen danach noch einen drauf: "Us and them" mit fast acht Minunten.

++ Mittwoch, 27.10. 08:11 Uhr ++

SWR1 Hörer Steffen hat uns von seinem Volleyball-Team dieses Foto geschickt. Die Hitparade war gestern während des Volleyball-Trainings voll dabei, schreibt er. Da fragen wir uns: Ob die Aufschläge dadurch noch besser waren?

++ Mittwoch, 27.10. 07.49 Uhr ++

Oha. Die Zeit rennt. Wir feiern schon Bergfest! Halbzeit! #529 mit Pink Floyd und ihre Nummer Learning to fly.

++ Mittwoch, 27.10. 07:21 Uhr ++

»Da ich seit 1989 bei jeder Hitparade dabei bin, wird man erfinderisch, wenn's darum geht die Hitparade in den Tagesablauf einzubinden. Heute war's a bissle schwer auf'm Rad zuzuhören. War klasse den Sonnenuntergang an Swami's Beach zu sehen und dabei Hitparade zu hören! Ganz liebe Grüße aus Südkalifornien.«

++ Mittwoch, 27.10. 07.09 Uhr ++

Wir fragen uns bei dieser Nachricht: Lief eigentlich schon Baker Street? "Wow! Bei uns rockt die Backstube…ihr legt die heißen Scheiben auf und bei unserer Nachtschicht hüpft das Brot alleine aus dem Ofen. Viele Grüße von der Bäckerei Denzer aus Oedheim."

++ Mittwoch, 27.10. 06.50 Uhr ++

»SWR1 Hitparade ist, wenn man morgens um kurz nach fünf Uhr es kaum erwarten kann ins Auto zu kommen, um zur Arbeit zu fahren - in Stuttgart dann den Berufsverkehr als willkommende Verzögerung genießt und im Büro das Radio noch wichtiger ist als die Kaffeemaschine!«

++ Mittwoch, 27.10. 06.44 Uhr ++

Ab auf die Piste mit Wolfgang Abmbros auf #539: Schifoan.

++ Mittwoch, 27.10. 06:25 Uhr ++

#543 Die Toten Hosen - Sascha... ein aufrechter Deutscher:

»Guten Morgen. Hammer! Zum ersten Kaffee die Toten Hosen! Ich liebe die Hitparade! Sehr geil...«

++ Mittwoch, 27.10. 05:53 Uhr ++

Schichtwechsel! Cora und Matthias verabschieden sich ins Bett...

... Ingo und Patrick übernehmen jetzt bis 12 Uhr.

++ Mittwoch, 27.10. 05:37 Uhr ++

Guten Morgen zu Tag 3 der SWR1 Hitparade. Wir werden entspannt wach mit #552 und Bruce Springsteen mit I'm on fire und #551 AnnenMayKanterei und Barfuß am Klavier.

Welche Songs Sie sonst heute Nacht verpasst haben, lesen Sie hier.

++ Mittwoch, 27.10. 05:09 Uhr ++

Kleine Schlagerrunde in der Hitparade am frühen Mitwoch: auf #557 läuft Peter Alexander (Die kleine Kneipe) und #556 Matthias Reim (Verdammt, ich lieb'dich).