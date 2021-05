Das Brot zählt mit zu den ältesten Nahrungsmitteln der Menschheit. Die Brotvielfalt ist dabei in Deutschland wirklich riesig. Wohl nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Brotsorten wie in Deutschland: Über 3000 Brotsorten zählen die Experten hierzulande.

Weizenmischbrot, Roggenbrot, Vollkornbrot, Schrotbrot, Pumpernickel: Die Liste der deutschen Brotsorten ist lang. Wegen ihrer einzigartigen Vielfalt wurde 2014 die Deutsche Brotkultur von der UNESCO als immaterielles deutsches Kulturerbe anerkannt.

"Durch Corona sind wir systemrelevant geworden"

Brot gibt es also in vielen Varianten. Doch wie finden wir heraus, wie gutes Brot ausschaut und schmeckt? Jochen Baier ist Bäcker- und Konditormeister aus Herrenberg - er war auch mal „Weltbäcker des Jahres". Im Interview mit SWR1 Moderatorin Petra Klein spricht er unter anderem über (gutes und schlechtes) Brot, das Bäckerhandwerk und gibt Tipps für alle, die zum ersten Mal ihr eigenes Brot backen möchten.

Hier hören Sie das komplette Gespräch:

Zusatzstoffe im Brot?

Brot ist eines der ältesten Grundnahrungsmittel. Dabei wird das Brot heute immer häufiger industriell produziert. Gleichzeitig vertragen viele Menschen Brot offenbar nicht mehr. Gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang zwischen der Herstellung und der Verträglichkeit?

Sehen Sie im Video, wie die industrielle Fertigung unser Brot verändert:

Was stimmt wirklich? Sechs Mythen rund ums Brot

Weißes Brot ist ungesund, warmes Brot macht Bauchschmerzen und verschimmeltes Brot muss in den Müll. Es gibt viele Mythen, wenn es um das Brot geht. Aber was ist richtig und was nicht? Wir haben mit Sabine Schütze aus der SWR Ernährungsredaktion gesprochen.

#1 Weißes Brot ist ungesund

Das stimmt nicht - ganz im Gegenteil. Wer schnell mit Übersäuerung zu tun hat, sollte in Stresssituationen sogar altes Weißbrot langsam kauen. Das lindert die Beschwerden. Weißbrot hat einen schlechten Ruf, weil es wenig Mineralstoffe und kaum Ballaststoffe enthält und Weißbrot hält auch nicht lange vor - man bekommt schnell wieder Hunger. Weißes Brot deshalb aber als ungesund zu bezeichnen, ist Quatsch. Die Mischung macht´s:

„Wer mal eben einen kurzen Energieschub braucht, der ist mit Weißbrot gut dran. Wer langanhaltend energiegeladen sein will oder muss, der greift zu Vollkorn.“

#2 Verschimmeltes Brot muss in den Müll

Vor einigen Jahren gab es noch die Empfehlung, nur ein paar Scheiben links und rechts vom Schimmel wegzunehmen und den Rest des Brotes zu essen. Das hat sich aber inzwischen geändert: Aufgrund der locker luftigen Struktur des Brotes, können sich die Schimmelsporen ganz leicht im gesamten Brot verteilen, und zwar unsichtbar für uns. Denn erst wenn sich der Schimmelpilz schon ausgiebig entwickelt hat, können wir ihn auch sehen. Entdecken wir also irgendwo am Brot weißen oder blauen Flaum, gehört es sicherheitshalber in den Müll. Schimmelpilze können Gifte bilden, die schon in kleinsten Mengen Nieren und Leber schädigen.

#3 Brot vom Supermarkt ist schlechter als frisches Brot?

Fabrikbrote werden standardisiert produziert. Zugesetzter Malzsirup sorgt nicht nur für eine dunkle Teigfarbe und einen kräftigeren Geschmack. Malzsirup verhilft dem Brot auch zu einer schönen Kruste. Schön dunkelbraun wird sie mithilfe von Molkepulver. Es gibt sogar Mittelchen, damit die Poren im Teig schön gleichmäßig groß werden. Nur mit etlichen Zusatzstoffen gelingen Fabrikbrote zuverlässig in der gleichen Qualität.

"Abgepackte Brote enthalten außerdem entweder konservierende Stoffe oder werden pasteurisiert, damit sie länger halten."

Wer das alles nicht will, dem bleibt nur selbst backen oder ein Bäcker, der sein Brot noch ohne Fertigmischungen macht.

#4 Warmes Brot macht Bauchschmerzen

Warmes Brot gärt im Magen angeblich nach und verursacht so Bauchschmerzen. Das kann aber nicht sein, weil die Hefen bzw. Sauerteigbakterien die hohen Temperaturen beim Backen nicht überstehen.

"Warmes Brot duftet aber und ist besonders weich. Das verleitet uns dazu, es in großen Mengen, gierig und kaum zerkaut runter zu schlingen - genau das kann dem Magen Probleme bereiten."

Beim schnellen Essen, gelangt einerseits rund doppelt so viel Luft mit in den Magen und andererseits ist das Brot dann nicht ausreichend vorverdaut, weil es zu wenig gekaut und eingespeichelt wurde. Im Speichel ist ein Enzym, das Kohlenhydrate spaltet. Wer durch frisches Brot also keine Bauchschmerzen will, der braucht es nur in Ruhe zu genießen.

#5 Brot macht dick - besonders am Abend

Natürlich macht Brot am Abend dick - und zwar dann, wenn man schon den ganzen Tag über ausreichend gegessen hat und sich dann abends nochmal ein paar Scheiben Brot fett belegt mit Wurst und Käse gönnt. Zwar wird immer wieder behauptet, dass Kohlenhydrate am Abend, egal ob durch Brot oder Nudeln, die Fetteinlagerung über Nacht fördert und man deshalb eiweißreich essen solle. Aber dafür gibt es keine Belege. Richtig ist aber, dass die Gesamtkalorienbilanz über den Tag stimmen muss: Nur so viel Kalorien essen, wie unser Körper auch tatsächlich verbraucht.

#6 Je mehr Körner im Brot sind, desto gesünder ist es

Grundsätzlich ist das richtig, denn Körner bieten reichlich verdauungsfördernde Ballaststoffe, wichtige Mineralstoffe und B-Vitamine, die für einen gesunden Stoffwechsel entscheidend sind. Allerdings nützen ein paar hübsch aussehende Körner oben auf dem Brot wenig, wenn der Brotteig selbst lediglich mit Auszugsmehl gemacht wurde. Für dieses Mehl wird nämlich nur das Innere des Getreidekorns vermahlen.

"Die genannten Nährstoffe stecken aber hauptsächlich in den Randschichten der Körner. An die kommen wir nur über die kompletten Körner oder übers Vollkornmehl, weil dafür das ganze Korn vermahlen wurde."

Entscheidend dafür, wie gesund ein Brot ist, ist also der gesamte Vollkornanteil. Und im Vollkornbrot muss der mindestens 90 Prozent betragen.

Laugenweckle selbstgemacht

Auch Steffen Tröger aus dem SWR1 Team backt gerne und probiert dabei auch immer wieder Neues aus. Zum ersten Mal hat er Laugenweckle gebacken. Und sie sind sogar was geworden. Hier können Sie sich das Rezept anschauen:

Selbstgemachtes Brot im Gusseisen Topf

"Ich liebe die deutsche Brotvielfalt. Aber es wird immer schwerer gutes Brot ohne Zusatzstoffe zu finden. Auch die kleinen Bäckereien haben inzwischen so viele Zweigstellen, dass sie viele Backmischungen verarbeiten ... Ich habe deshalb begonnen mein Brot selbst zu backen. In meinen Töpfen aus Gusseisen gelingt das super." SWR1 Hörerin Brigit Metzger

Hier haben wir noch mehr Brotrezepte für Sie:

Brot-Sommelier in SWR1 Leute

Vor einiger Zeit war Bäckermeister und Brot-Sommelier Jörg Schmid zu Gast in SWR1 Leute. Er ist Bäckermeister in vierter Generation und gehört mit der Abschlussnote von 1,3 zu den Besten. Der junge Bäckermeister aus Gomaringen ist seit 2015 einer der ersten Brot-Sommeliere Deutschlands. Er braucht ein Gespür für die perfekte Kombination von Brot mit anderen Lebensmitteln und Getränken.

Wie das funktioniert, hat er unter anderem in SWR1 Leute erzählt:

"Museum Brot und Kunst" in Ulm

Das "Museum Brot und Kunst" ist ein Wissensmuseum in Ulm. Es zeigt die Bedeutung von Getreide, Brot und Kultur für die Entwicklung der Menschheit.

Nicht nur schauen, sondern auch selbst riechen und schmecken ist hier angesagt. In einem Kurs mit einem Brot-Sommelier gehen Teilnehmer zum Beispiel der Frage nach: Kann man Zutaten und Backverfahren bei Broten herausschmecken?