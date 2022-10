Tag 382. Heute in einer Woche legt die Polarstern in Bremerhaven an - nach über 12 Monaten Eisfahrt. Forscher und Schiffscrew haben jetzt ganz lang auf engem Raum, Tag und Nacht miteinander gearbeitet. Wir haben Expeditionsleiter Markus Rex gefragt: Wie wird das in Bremerhaven laufen? Eine feste Umarmung und dann verteilen sie sich alle wieder über die ganze Welt?