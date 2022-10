Morgen ist ein besonderer Tag in der Arktis. Denn während wir hier jeden Tag die Sonne einmal auf- und einmal untergehen sehen, gibt's das am Nordpol nur einmal im Jahr. Vor einem halben Jahr ist sie aufgegangen und morgen, am 22.September geht sie wieder unter. Bei uns dauert ein Sonnenuntergang wenige Minuten - wir haben Expeditionsleiter Markus Rex unter anderem gefragt: Wie lange dauert es am Nordpol bis die ganze Sonnenscheibe weg ist?