Tag 336 - Nominierung für den Deutschen Radiopreis

Große Freude bei SWR1 und auf der Polarstern in der Arktis: Die Serie, in der Expeditionsleiter Markus Rex in SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg immer wieder von den Erfahrungen der Polarstern-Expedition berichtet, ist für den Deutschen Radiopreis nominiert. Wir sind richtig stolz! SWR1 Redakteurin Christiane von Wolff betreut das Projekt. Sie war heute Morgen bei Patrick Neelmeier in SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg live im Studio und hat zusammen mit Markus Rex einen Blick hinter die Kulissen gegeben.