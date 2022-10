per Mail teilen

Heute am Tag 263 der größten Arktisexpedition aller Zeiten driftet die Polarstern nicht wie gewohnt festgefroren an einer „Eisscholle“. Sondern sie schwimmt im arktischen Ozean. Denn nur da, im offenen Meer, konnte man jetzt Team, Proviant und Ausrüstung austauschen. Markus Rex ist jetzt wieder an Board und heute Nachmittag geht es tatsächlich zurück ins Eis.