Expeditionsleiter Markus Rex hat für zwei Wochen Teppichboden unter den Füßen. Er ist auf Quarantäne in einem Hotel in Bremerhaven - zusammen mit dem ganzen Team, alle natürlich brav in Einzelzimmern. Und wenn dann gesichert ist, dass alle virenfrei sind, geht's zur Ablösung und zur Arbeit auf der Scholle.