Dieses Jahr feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag nicht alleine. Ganz Baden-Württemberg und Sie feiern mit!

Hemd und Fliege, Glitzerkleid und Kummerbund - garniert mit Hausschuhen! Schicken Sie uns ihre Bilder von Ihrem Silvester-Outfit ins SWR1-Studio und nehmen Sie Platz an unserer »Dinner for Baden-Württemberg« - Tafel.

Schick machen oder doch Schlabber-Look dieses Jahr an Silvester? Die beiden SWR1-Moderatoren Cora Klausnitzer und Matthias Sziedat haben für die SWR1 Silvesterparty auch ein gemütliches Outfit anprobiert. SWR Ronny Zimmermann

Da hat James nicht nur die größten Partyhits aller Zeiten angerichtet, sondern auch die SWR1-Silvestercocktails. 2020 war so verrückt, dass wir gemeinsam mit der Stuttgarter Bar Jigger&Spoon die besten Cocktails entwickelt haben, um das Jahr 2020 wegzuspülen. Wir haben für Sie: Drosten Daquiri, Masken-Mule, No Sex And No Beach, Virus Killer und dem gelbsten Cocktail aller Zeiten – dem SWR1-Cocktail!