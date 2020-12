per Mail teilen

Zuckerwatte drehen, Glühwein trinken und Kopfrechnen üben: SWR1 Moderatorin Petra Klein war für einen Tag auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt und hat sich als Verkäuferin gar nicht so schlecht angestellt...

Was Petra Klein an diesem Tag auf dem Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg erlebt hat, können Sie hier nachhören:

Und hier sind die Bilder und Videos dazu: