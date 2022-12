SWR1 Hörerin Carolin Zimmermann aus Remseck am Neckar zeigt uns ihre: Die im Mittelmeerraum heimische Nosferatu-Spinne hat sich in ganz Deutschland ausgebreitet. Am häufigsten gesichtet wurde sie in Baden-Württemberg.

SWR1-Hörerin Carolin Zimmermann aus Remseck

Bild in Detailansicht öffnen