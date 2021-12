Spielerisch verabschieden wir uns aus dem Jahr 2021: Beim SWR1 Jahres-Quiz vom 28. bis 31. Dezember 2021 können Sie Kasse machen und ein Glücksschwein gewinnen, das die Sparkassen Baden-Württembergs mit Geld gefüllt haben.

Beim SWR1 Jahres-Quiz mitmachen und mit 2.022 Euro ins neue Jahr starten

Ab Dienstag, 28. Dezember bis zum letzten Tag im Jahr 2021 begrüßt SWR1 Moderator Stefan Orner täglich in der Sendung »Guten Morgen Baden-Württemberg« immer zwischen 6 und 10 Uhr stündlich eine Kandidatin oder einen Kandidaten.

Wer gut Bescheid weiß, was in diesem Jahr in Baden-Württemberg und in der Welt passiert ist, hat beste Chancen auf den Tages-Sieg. Im Finale am 31.12. treten die vier Tagesbesten gegeneinander an und spielen um den Hauptpreis: das Glücksschwein mit 2.022 Euro Inhalt. Die anderen drei Tagesbesten gewinnen Glücksschweine mit jeweils 202,20 Euro im Bauch. Alle anderen Teilnehmenden des SWR1 Jahres-Quiz bekommen eine gelbe SWR1 Tasse für den besten Frühstücks-Kaffee aller Zeiten.

Hätten Sie es noch gewusst? Der Jahresrückblick 2021 für Baden-Württemberg

Mitmachen bei »SWR1 Tasse oder Kasse«: So geht's

Mitmachen geht ganz einfach: Wer sich für die Teilnahme am SWR1 Jahres-Quiz registrieren möchte, füllt das folgende Formular aus und landet damit in unserem großen Lostopf. Mit etwas Glück werden Sie dann gezogen und Stefan Orner begrüßt Sie in »Guten Morgen Baden-Württemberg« zu einer neue Runde »SWR1 Tasse oder Kasse«.

Jetzt registrieren

Teilnahmebedingungen für das große Jahres-Quiz Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR1 Tasse oder Kasse – Das große Jahres-Quiz“, das von SWR1 Baden-Württemberg veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart, kurz SWR. Das Gewinnspiel findet zwischen 23.12.2021 und 31.12.2021 im Programm von SWR1 Baden-Württemberg statt. Zwischen dem 28.12. und 31.12.2021 werden jeweils zwischen 6 Uhr und 10 Uhr pro Stunde bis zu drei Quizfragen an eine:n Teilnehmer:in gestellt. Zur Teilnahme registrieren kann man sich vorab und innerhalb der Laufzeit auf SWR1.de oder per Anruf auf der 0711 26 27 28, nachdem der Moderator im Programm von SWR1 dazu aufgerufen hat. Gewinne Die Hauptpreise – ein Sparschwein mit 2.022,- Euro und drei Sparschweine mit je 202,20 Euro – werden gestiftet vom Sparkassenverband Baden-Württemberg. Trostpreise sind SWR1 Tassen. Durchführung des Gewinnspiels An jedem Tag des Gewinnspiels haben je vier Teilnehmer:innen die Möglichkeit, Quizfragen zum Jahr 2021 zu beantworten. Nach einer falschen Antwort scheidet man aus, maximal können pro Mitspieler:in drei Fragen richtig beantwortet werden. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit den meisten richtigen Antworten ist Tagessieger:in. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Alle anderen Teilnehmer:innen erhalten als Trostpreis, eine SWR1 Tasse. Die vier Tagessieger:innen spielen am Freitag, 31.12.2021 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr in zwei Halbfinals und einem Finale den Hauptgewinn aus – ein Sparschwein mit 2.022 Euro in bar. Die anderen drei Teilnehmer:innen dieser Endrunde erhalten je ein Sparschwein mit 202,20 Euro in bar. Hinweise zum Gewinn Eine Umwandlung der Hauptpreise in andere Sachpreise ist nicht möglich. Sonstiges Die persönliche Übergabe der Hauptpreise erfolgt durch den Gewinn-Spender, die Sparkassen in Baden-Württemberg. Zu diesem Zweck werden die Gewinner:innen-Namen und Gewinner:innen-Adressen an den Gewinn-Spender weitergegeben. Der/die Teilnehmer:in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden. Jeder/jede Teilnehmer:in erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein/ihr Name, sein/ihr Wohnort sowie Gespräche mit ihm/ihr im Programm von SWR1 veröffentlicht werden. Der/die Gewinner:in erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmer:innen stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs-, Widerrufs- und Löschungsrechte zu sowie ein Beschwerderecht an den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es unter https://www.swr.de/unternehmen/organisation/datenschutz-128.html. Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des/der Gewinners/Gewinnerin an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Übergabe des Gewinns zu ermöglichen. Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Sparkassenverband Baden-Württemberg zu. Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, aktive und ehemalige Mitarbeiter:innen und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wichtig! Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Gewinne ist der Sparkassenverband Baden-Württemberg.