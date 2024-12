2024 brachte leider nicht nur Gutes mit sich. In Baden-Württemberg haben im Sommer Wassermassen einiges zerstört. So kam es im Juni in der Region Bodensee-Oberschwaben und im Juli in Göppingen und im Rems-Murr-Kreis zu verheerenden Überschwemmungen.

