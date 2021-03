DER Trend gerade: Brot selber backen - aber mit SAUERTEIG. Also: nix fertige Brotmischung, ein bisschen Wasser und dann backen. Nein, so richtig mit selbst angesetztem Sauerteig. SWR1 Moderatorin Petra Klein wagt das Sauerteig-Experiment, unter Anleitung ihrer Kollegin Katrin Kleinbrahm. Nettozeit fürs Brot: 30 Minuten plus 50 Minuten backen. Brutto: Eher so 26 bis 30 Stunden. Aber, versprochen: das lohnt sich!

Das ist "Leo", der Sauerteig, den Katrin mitgebracht hat. Ja, er hat einen Namen und lebt schon seit drei Jahren in Katrins Kühlschrank, wird immer für das nächste Brot herausgeholt und "angefüttert". Ein Teil kommt ins Brot, der andere zurück in den Kühlschrank. Katrin und Petra haben ihn hier schon einige Stunden gären lassen. Noch ist er im Marmeladenglas. Aber nicht mehr lange. SWR Petra rührt 50 Gramm Sauerteig und 600 Gramm Wasser zusammen. SWR Dann kommen die Zutaten in den Sauerteig: backstarkes Weizenmehl, Salz, Brotgewürz, Leinsamen, Sonnenblumenkerne. SWR Zusammenrühren... SWR ...da darf kein Restchen Mehl übrig sein.... SWR .... aber auch nicht zu flüssig. Braucht also Muckis! SWR Fast geschafft! Deckel drauf und dann heißt es: Einmal pro Stunde dehnen und falten. SWR Dehnen und falten heißt: Beherzt vom Rand in den Teig greifen, hochziehen und darüberlegen. Danach ruht der Teig über Nacht, kommt ins Gärkörbchen und nochmal ein paar Stunden in den Kühlschrank, dann wird gebacken. Schon fertig! ... für den Moment. SWR Eine Nacht später: Der Teig wirft Luftblasen - die machen das Brot nachher locker - und duftet leicht säuerlich. SWR Beim Reinstupsen lässt der Teig sich prima ziehen und federt dann elastisch zurück - Petra testet das immer wieder. Natürlich mit gewaschenen Fingern ;-) SWR Nach dem Gehen in der Schüssel kommt der Teig ins Gärkörbchen aus Papierfasern und dann noch mal für ein paar Stunden abgedeckt in den Kühlschrank. SWR Und dann, endlich, geht's ab in den Ofen bei 260 Grad - zum Beispiel in einem Römer- oder Emaille-Topf oder wie hier in einem ganz normalen Edelstahltopf. Mit einer Rasierklinge hat Petra ein Muster hineingeschnitten, damit der Teig beim Backen schön aufreißen kann. SWR Voilà! Petras erstes selbst gebackenes Sauerteigbrot! Dicke Scheibe abschneiden, Butter drauf und genießen - ein Traum! Und der Sauerteig, der hat ab sofort einen festen Platz in Petras Kühlschrank. Haben wir Ihnen Lust gemacht? Dann viel Spaß beim Nach-Backen. Und lassen Sie uns wissen, welchen Namen IHR Sauerteig bekommen hat... SWR