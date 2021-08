SWR1 Moderator Jens Wolters meint "Sind wir nicht alle ein bisschen Löw?" Seine Ballsicherheit ist mindestens so gut wie seine Schlagfertigekit. Der Kerl verwandelt echt jeden und ist sich für keinen noch so schlechten Spruch zu schade. Wäre er nicht beim Radio gelandet, dann vermutlich als Schlagzeuger (am liebsten bei den Foo Fighters).