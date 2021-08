SWR1 Hörerin Nora Reichert (17) aus Holzgerlingen hat die letzten drei Jahre in der U17 Juniorinnen-Bundesliga gekickt, ab der neuen Saison spielt sie für die U20-Mannschaft in der 3. Liga: "Ich habe vermutlich mehr Zeit auf dem Fußballplatz verbracht, als sonst irgendwo... ok, vielleicht abgesehen von der Schule!"

SWR Nora Reichert