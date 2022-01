Lieblingssongs speichern, tauschen, streamen

per Mail teilen

Den Lieblingshit aus dem Radio speichern und hören, wo und wann Sie wollen. Oder den Song, den Sie nicht mögen, einfach austauschen. Geht alles mit der neuen SWR1 App.

Es gab Radiozeiten, da war Verpassen an der Tagesordnung: Morgens startete der Radiowecker und genau in dem Moment war der Lieblingshit schon fast vorbei. Oder unterwegs lief ein interessantes Interview, es war aber keine Zeit mehr, um bis zum Schluss im Auto sitzen zu bleiben.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Daniel Kalker

Lieblingshit speichern: das Herz drücken

»Glücklicherweise gehört Verpassen endgültig der Vergangenheit an,

durch die neuen Möglichkeiten in der SWR1 App!«

Einfach auf das Herz neben Ihrem Lieblingshit tippen und er landet automatisch im eigenen Plattenregal in der SWR1 App im Bereich "FÜR MICH". Auf dieselbe Weise können Sie auch Beiträge aus dem laufenden Programm speichern.

Streamen wann Sie wollen

Bis zu 60 Hits können Sie in Ihrem persönlichen Plattenregal in der SWR1 App ablegen. Diese Songs lassen sich dann einzeln oder als Playlist sogar abwechselnd mit den gespeicherten Beiträgen abspielen.

So geht’s: Einfach die eigene Playlist starten und schon werden die Songs und Beiträge gestreamt. Beim Kochen, beim Workout oder Spazierengehen.

»Alle Lieblingshits und Beiträge, die Sie früher verpasst hätten, können Sie hören wo und wann Sie wollen.«

Songs tauschen: der Schlüssel zum SWR1 Schallarchiv

In der neuen SWR1 App gibt es auch die Möglichkeit, auf gut Glück in unserem Schallarchiv Songs zu finden und fürs Streamen zu speichern: Dafür einfach im Maxiplayer auf die Song-tauschen-Taste ganz rechts klicken und anschließend zum Speichern auf das kleine Herz tippen. Schon kann einer von den SWR1 Hits gespeichert werden, der sonst nur in der SWR1 Hitparade eher außerhalb der Top 100 zu finden ist.

Webradios: Deutsch, Country, Soul, Rock u.v.m.

Heute mal nur Lust auf ein ganz bestimmtes Genre mit den größten Hits aller Zeiten? In der SWR1 App gibt es jetzt Deutsch, Rock, Country und Nummer-1-Hits zum Mitsingen und abrocken.

Die neuen Funktionen der SWR1 App kurz erklärt