Noch mehr aktuelle Infos und Hintergründe

Reportagen, Interviews und aktuelle Infos aus Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt bietet SWR1 rund um die Uhr im Radio. Highlights und Hintergründe dazu gibt´s dann in der SWR1 App.

Schnell im Radio und ganz ausführlich online

Seit mehr als zwei Jahrzehnten können Sie SWR1 auch übers Internet empfangen und inzwischen auch auf Smartphones und Tablets mit der SWR1 App. Auf SWR1.de sind die Hörer:rinnen mit Hilfe der Suchfunktion ihr eigener Programmchef und können ganz leicht alle Inhalte finden und auswählen. In der SWR1 App sorgen wir für ein breites Angebot, das alle Highlights aus dem Radio-Programm auch unterwegs verfügbar macht, wann immer sie wollen.

Unterschied: Radio, App, Homepage

Aktuelle Staumeldungen, Berichte über politische Veränderungen oder die Info über ein entscheidendes Bundesliga-Tor: im Radio nehmen wir Sie immer so schnell wie möglich mit zu den Orten, an denen gerade etwas passiert, informieren kompakt und schnell. Morgens in SWR1 Baden-Württemberg knackig und auf den Punkt, in SWR1 Leute etwas ausführlicher und verlässlich gibt es anschließend die größten Hits aller Zeiten. Das ist dann die Zeit, die unsere Reporter:innen nutzen, um noch mehr Infos und Hintergründe zu den einzelnen Geschichten in Erfahrung zu bringen. Vieles davon ist kurz drauf im Radio zu hören, ganz ausführlich kriegen Sie das dann bei uns im Netz auf SWR1.de.

Nichts verpassen, mehr vertiefen

Audios, Videos und viele Links zu den Quellen garantieren die Rundum-Information. Mehr Einzelheiten, interessante Hintergründe und Experten, die etwas zu sagen haben, kommen ausführlich zu Wort.

SWR1 App bietet sortiertes Angebot

Wer statt selber stöbern lieber ein gut sortiertes Angebot an aktuellen Infos, Musik und Gesprächen haben möchte, ist mit der neuen SWR1 App gut bedient:

Hier einfach per Touch Audios starten oder für später abspeichern. In den Bereichen RADIO und AKTUELL ist alles so geordnet, dass sich die neuen Musik-Webradios nach Genre sortiert genau so leicht starten lassen, wie die Musik-Spezialsendungen oder die SWR1 Leute-Playliste.