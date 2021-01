Wann findet der Super Bowl 2021 statt, wie viele Zuschauer dürfen dabei sein und welcher Musik-Act bestreitet die legendäre Halbzeitshow? Hier ist alles Wissenswerte über die größte Einzel-Sportveranstaltung der Welt.

Super Bowl 2021: wo, was, wann, wer?

Der diesjährige Super Bowl soll am 7. Februar 2021 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida stattfinden. Dabei tritt wie jedes Jahr der Sieger der NFC (National Football Conference) gegen den Sieger der AFC (American Football Conference) an.

Normalerweise passen bis zu 75.000 Menschen in das Raymond James Stadium, allerdings steht noch nicht fest, wie viele Zuschauer in diesem Jahr erlaubt sein werden. Aktuell finden die Spiele im Stadion von Tampa mit 13.000 Besuchern statt, deshalb wird mit einer ähnlichen Anzahl an Zuschauern für das NFL-Finale gerechnet.

Ganz anders sieht es allerdings zuhause vor den Bildschirmen aus: Das größte Einzelsport-Event des Jahres zieht Jahr für Jahr bis zu 115 Millionen US-Amerikaner vor den Fernseher. In Deutschland waren es im letzten Jahr 1,9 Millionen Zuschauer, die das Event live verfolgt haben. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2016 mit 1,78 Millionen Zuschauern übertroffen.

Die Halbzeit-Show 2021

Ein ganz besonderes Highlight des Super Bowl ist die Halbzeit-Show. Hier treten die bekanntesten Stars der Welt auf und legen meist atemberaubende Shows hin. Riesige, aufwändige Bühnen für die Live-Performance müssen innerhalb kürzester Zeit auf dem Spielfeld auf- und wieder abgebaut werden für das Mega-Spektakel. In diesem Jahr wird dem Künstler The Weeknd die Ehre zu teil.

»Ich bin demütig, geehrt und begeistert, das Zentrum dieser berühmt-berüchtigten Bühne zu sein.« The Weeknd

Wie bei jedem großen Sport-Event wird auch beim Super Bowl traditionsgemäß die US-amerikanische Nationalhymne gesungen - eine große Ehre für jeden Künstler. Im letzten Jahr durfte Demi Lovato diesen Part übernehmen, wer es dieses Jahr wird, steht noch nicht fest.

Die legendärsten Halbzeit-Shows beim Super Bowl

Ein Auftritt beim Super Bowl bringt den Künstlern Ruhm und Ehre. Manche werden zu Legenden, andere sorgen für einen handfesten Skandal. Schwelgen Sie in unserer Bildergalerie in Erinnerungen:

Wer wird dieses Jahr die Vince Lombardi Trophy in Händen halten?

Die National Football League, kurz NFL, ist in die AFC (American Football Conference) und die NFC (National Football Conference) aufgeteilt. Deren jeweilige Sieger treten dann beim Super Bowl gegeneinander an. Der aktuelle Favorit der AFC sind die Kansas City Chiefs, die auch letztes Jahr den Super Bowl für sich entscheiden konnten. In der NFC haben sich die Green Bay Packers als Favorit erwiesen.

Die Grundregeln des American Football

Wie kann man Punkte machen? Wie viele Spieler sind auf dem Feld? Wie gewinnt man ein Spiel? Falls der Nationalsport der Amerikaner für Sie noch Neuland ist, finden Sie hier die wichtigsten Regeln zum Spiel.

Die wichtigsten Begriffe beim Super Bowl Down: Ein Angriffsversuch. Die Teams haben vier Versuche, um mit Lauf- oder Pass-Spielzügen zehn Yards vorzurücken. Schaffen sie das, erhalten sie vier neue Versuche. Schaffen sie es nicht, bekommt das gegnerische Team den Ball .

Ein Angriffsversuch. Die Teams haben vier Versuche, um mit Lauf- oder Pass-Spielzügen zehn Yards vorzurücken. Schaffen sie das, erhalten sie vier neue Versuche. Schaffen sie es nicht, bekommt das gegnerische Team den Ball Endzone: Der Bereich, der auf beiden Seiten des Spielfelds zwischen Goal Line (Linie zwischen Spielfeld und Endzone) und End Line (Linie auf Höhe des Torgestänges) liegt. Die beiden Endzonen liegen in einem Abstand von 100 Yards (gut 91 Meter) an den beiden Spielfeldenden. Der Ball muss dorthin getragen oder dort gefangen werden, um einen Touchdown zu erzielen.

Der Bereich, der auf beiden Seiten des Spielfelds zwischen Goal Line (Linie zwischen Spielfeld und Endzone) und End Line (Linie auf Höhe des Torgestänges) liegt. Die beiden Endzonen liegen in einem Abstand von 100 Yards (gut 91 Meter) an den beiden Spielfeldenden. Der Ball muss dorthin getragen oder dort gefangen werden, um einen Touchdown zu erzielen. Field Goal: Erfolgreicher Kick durch die länglichen Torstangen am Ende der Endzone. Für ein Field Goal gibt es drei Punkte.

Erfolgreicher Kick durch die länglichen Torstangen am Ende der Endzone. Für ein Field Goal gibt es drei Punkte. Interception: Fangen des Balls in der Luft. Danach wechselt das Angriffsrecht zur verteidigenden Mannschaft.

Fangen des Balls in der Luft. Danach wechselt das Angriffsrecht zur verteidigenden Mannschaft. Quarterback: Der Star. Zum Anfang des Spielzugs erhält er, der Spielmacher, den Ball vom Center durch die Beine. Er bringt den Football dann dem Running Back zu einem Rush über die Verteidigungsreihe hinweg zu einem Receiver

Der Star. Zum Anfang des Spielzugs erhält er, der Spielmacher, den Ball vom Center durch die Beine. Er bringt den Football dann dem Running Back zu einem Rush über die Verteidigungsreihe hinweg zu einem Receiver Wide Receiver: Passfänger. Er fängt die Pässe des Quarterback, um danach möglichst weit zur Endzone zu sprinten.

Passfänger. Er fängt die Pässe des Quarterback, um danach möglichst weit zur Endzone zu sprinten. Running Back: Verantwortlich fürs Laufspiel. Er bekommt den Ball vom Quarterback oder der Center wirft ihm den Ball direkt zu. Er soll den Ball möglichst weit nach vorn bringen.

Übrigens: Ein 30-Sekunden-Werbespot während des Super Bowl kostet aktuell 5,6 Millionen US-Dollar. Dabei gilt: möglichst bunt, kreativ und auffällig!

Vom No Name- zum gehypten Vereins-Sport

War diese Sportart bei uns in der Vergangenheit eher unbekannt, gibt es mittlerweile auch bei uns in Baden-Württemberg 52 Vereine, die sich dem Football widmen. Nähere Infos zu den Vereinen gibt es auf der offiziellen Seite des AMERICAN FOOTBALL & CHEERLEADING VERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG E.V..

Fun Facts zum Superbowl

Diese kuriosen Fakten zum Super Bowl kannten Sie sicherlich auch noch nicht. Stöbern Sie in unserer Bildergalerie: