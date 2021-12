Das Spielen am Computer oder an der Konsole ist so beliebt wie noch nie. In der Corona-Pandemie sitzen viele Menschen zuhause und zocken mit Maus, Tastatur oder Controller. Das ist erst einmal völlig in Ordnung, allerdings können Computer- und Videospiele auch süchtig machen. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor drei Jahren Computerspielsucht offiziell als Krankheit anerkennt. Tobias Frey, Computerspielexperte aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, über Computerspiele, die süchtig machen können.