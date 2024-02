Darum taucht "Dreams" von Fleetwood Mac jetzt wieder in den Charts auf

per Mail teilen

Ein Mann auf einem Skateboard. Ganz lässig gleitet er auf einer Autobahnausfahrt dahin, dabei hat er nur sein Smartphone und eine Flasche Cranberry-Saft in der Hand. Er filmt sich selbst und es läuft der Song "Dreams" von Fleetwood Mac aus dem Jahr 1977.

Der "Dreams-Morning-Vibe"

Der Mann heißt Nathan Apodaca. Er arbeitet in einem Kartoffellagerhaus in Idaho und lebt in einem Trailer vor dem Haus seines Bruders. Vor dem 25. September kannte ihn niemand. Dann aber die große Wende. Er lud den "Dreams-Morning-Vibe" auf TikTok hoch. Jetzt kennt ihn die ganze Welt.

Das liegt natürlich auch daran, dass Mick Fleetwood ein Antwortvideo darauf veröffentlicht hat. Das wiederum konnte Ex-Bandkollegin und Sängerin Stevie Nicks nicht auf sich sitzen lassen. Ihr neuester Coup: Ihr Video, in dem sie sich Rollschuhe anzieht (die Frau ist immerin schon 72) und lauthals zu "Dreams" mitsingt. (Hier klicken!)

Der Fleetwood Mac-Song, der inzwischen 43 Jahre alt ist, wurde seitdem millionenfach gestreamt und erscheint deswegen auch jetzt wieder in den Charts.