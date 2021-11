per Mail teilen

Das Leben in Deutschland wird immer teurer: Energie und Sprit kosten so viel wie lange nicht und auch für viele Lebensmittel müssen wir mehr bezahlen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbraucherpreise im Oktober 2021 um 4,5 Prozent gestiegen.

Beispiel-Familie aus Baden-Württemberg

Familie Seidel lebt in dem kleinen Ort Pappelau in der Gemeinde Blaubeuren – wir wollen wissen: Wo spüren sie die Preiserhöhungen? Und was bedeuten die für sie?

Wie kann Familie Seidel ihre Ausgaben senken?

... und wo ist Potenzial fürs Sparen? Wir begleiten die Seidels durch den (teuren) Winter 2021.