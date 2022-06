An Pfingsten wird es voll auf den Straßen

per Mail teilen

Die Pfingstferien starten. Das heißt, viele machen sich nun - dank der Corona-Lockerungen - auf den Weg in den Urlaub. Wo es voll wird und wann es am besten ist, los zu fahren.

Wir dürfen wieder reisen, zumindest innerhalb Deutschlands. Und das werden viele Menschen auch wieder nutzen, auch in Baden-Württemberg - da sind sich die Verkehrs-Experten einig.

Staureichstes Wochenende in Corona-Zeiten

Am Freitag spätestens ab 16 Uhr kann es schon eng werden auf den Straßen. Es beginnen nicht nur die Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern, auch andere Bundesländer haben ein verlängertes Pfingstwochenende bis einschließlich Dienstag. Das werden sicher viele nutzen, um weg zu fahren.

Am Samstagvormittag und -mittag ist genauso mit vollen Autobahnen zu rechnen.

Baustellen machen noch mehr Probleme

Baustellen haben wir quasi auf allen Autobahnen:

A5 am Kreuz Walldorf

A6 zwischen Kreuz Walldorf und Kreuz Weinsberg

A7 am Virngrundtunnel

Staugaranten sind leider auch immer die Nadelöhre: wie etwa auf der A8, wenn es von drei auf zwei Spuren geht zum Beispiel bei Pforzheim oder auch am Albaufstieg.

Kein LKW-Fahrverbot

Nicht wundern übrigens über die vielen Lastwagen an den Feiertagen – die dürfen das! Das LKW-Fahrverbot ist während der Corona-Krise aufgehoben.

Noch ein Tipp zum Schluss: Sollten Sie in einen Stau auf der Autobahn geraten, nicht gleich versuchen runter zu kommen und den Stau zu umfahren, da ist es oft noch schneller verstopft. Erst mal abwarten, was die Ursache ist.

Alle aktuellen Infos kriegen Sie natürlich immer auf SWR1 und auf swr1.de.