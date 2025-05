Welches Brettspiel oder Kartenspiel wird "Spiel des Jahres 2025" - und welches das beste Kennerspiel und Kinderspiel? Die Kritiker-Jury hat die Top 3 in jeder Kategorie nominiert.

Was sollen wir heute spielen? Keine leichte Frage bei den rund 450 neuen Spielen, die dieses Jahr in den Spieleläden gelandet sind. Der "rote Pöppel", den das Dutzend Journalisten und Blogger der Jury "Spiel des Jahres" verleihen, sind mal ein guter Indikator dafür, dass man nicht völlig daneben langt. Das gilt auch für das Kinderspiel ("Blauer Pöppel") für den Nachwuchs bis etwa 8 Jahren und das Kennerspiel ("Grauer Pöppel"), das sich für all jene mit schon etwas Erfahrung eignet, die am Spieletisch einen Schritt weiter gehen wollen.

Seit Mitte Mai steht nun fest, welche drei Titel in den drei Kategorien um den Titel konkurrieren. Wir stellen sie vor:

Nominierte für das Spiel des Jahres 2025



Nominierte für das Kinderspiel des Jahres 2025



Nominierte für das Kennerspiel des Jahres 2025



Jury "Spiel des Jahres": Bedeutung, Nominierung und Preisverleihung

Alle sind scharf auf den "Roten Pöppel", das ist der begehrteste Titel, den eine elfköpfige Jury jährlich beim "Spiel des Jahres" verleiht. Ihn gibt es seit Gründung des Vereins "Spiel des Jahres" und wurde 1979 erstmals verliehen. Jedes Jahr werden drei Titel nominiert, von denen einige Wochen später einer zum Gewinner gekürt wird. Daneben empfiehlt die Jury weitere gute Spiele des Jahrgangs in der "Empfehlungsliste ".

Ausgezeichnet werden sollen Spiele für alle von jung bis alt, die einfach und zugänglich sind. Die Titel sollen auch neuen Spielenden vom "Kulturgut Brettspiel" überzeugen, Lust auf mehr machen und den ganzen Kosmos des Gesellschaftsspielens eröffnen. Am häufigsten konnte übrigens der Spieleerfinder Wolfgang Kramer aus Stuttgart den Titel holen, nämlich fünf Mal.

Das Spiel "Sky Team", erschienen beim Verlag Kosmos aus Stuttgart, hat vergangenes Jahr den Titel "Spiel des Jahres 2025" geholt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Das "Spiel des Jahres" gilt als weltweit wichtigste Auszeichnung – man spricht auch vom "Brettspiel-Oscar". Berühmtester Gewinner ist "Catan" des kürzlich verstorbenen Klaus Teuber. Das Spiel hat der Kosmos-Verlag aus Stuttgart 1995 veröffentlicht. Es wurde millionenfach verkauft und gilt mittlerweile als Initialzündung für eine neue, moderne Brettspiele-Welt.

Das Brettspiel Bomb Buster ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Spiel des Jahres 2025. Pegasus Spiele Bomb Busters von Hisashi Hayashi Spieleranzahl: 2 bis 5 Personen Altersempfehlung: ab 10 Jahren Spieldauer: etwa 30 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Pegasus Spiele Preis: ca. 35 Euro

Welches Kabel kappen? Bloß nicht das Rote erwischen! Die Uhr tickt, der Schweiß rinnt, die Kneifzange zittert. Das hier ist kein Hollywood-Blockbuster, sondern "Bomb Buster" - sozusagen ein Brettspiel-Thriller! Gemeinsam müssen wir die Bombe entschärfen. Jeder sieht nur seine Kabel vor sich und muss trotzdem blind bei den anderen schnibbeln. Man sollte keine Fehler machen, zumindest nicht zu viele. Deshalb gilt es, geschickt zu kombinieren - ohne sich dabei abzusprechen!

Jeder hat seine Kabel entsprechend der Nummern vor sich aufgereiht in Form von Papptafeln in einem Ständer. Die Mitspielenden sehen nur die Rückseite. Aber wir zeigen ihnen, wo die niedrigen und wo die hohen Werte sind. Den Wert von einem meiner Kabel darf ich verraten. Damit kann man kombinieren: Ich selbst etwa habe hier eine Zwei. Und beim Gegenüber müsste an der Stelle doch auch eine Zwei sitzen… habe ich recht, decken wir auf und kommen dem gemeinsamen Ziel näher. Blöd nur wenn ich ein gelbes Kabel erwische, das dazwischen steckt. Das bringt uns dem Abgrund näher. Ist es gar ein Rotes? Dann macht es sofort: Boom!

Das kooperative Deduktionsspiel "Bomb Buster" war der Favorit der Brettspiel-Szene aus dem diesjährigen Spiele-Jahrgang. Seine Nominierung hatten viele erwartet. Zumal man in einer Kampagne mit 66 Missionen immer weiter wachsen kann: Es gibt immer neue Herausforderungen durch kleine Regeländerungen. Und wenn die Bombe doch mal platzt? Dann einfach nochmal die Mission ausprobieren.

"Flip 7" ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Spiel des Jahres 2025. Kosmos Flip 7 von Eric Olsen Spieleranzahl: 3 bis 18 Personen Altersempfehlung: ab 8 Spieldauer: etwa 20 Minuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: The Op Games/Kosmos Preis: etwa 15 Euro

Das Kartenspiel "Flip 7" spaltet die Gemüter - weil es wirklich, wirklich simpel ist und man vor allem zwei Dinge dafür mitbringen sollte: Chuzpe und Dusel. Wer also sein Glück gern herausfordert und ohne viel Regeln viel Emotion am Tisch haben möchte, der ist bei dem Kartenspiel richtig. Das Prinzip ist einfach: Jeder bekommt reihum eine Karte offen vor sich. Sie zeigen Werte bis zwölf - und jede Zahl gibt es im Stapel so oft wie ihren eigenen Wert. Wir können reihum immer eine weitere Karte vor uns aufdecken lassen. Nur: doppelt sich eine Zahl, sind wir raus aus der Runde - und es gibt keine Punkte.

Dazu kommen nur noch ein paar Karten mit Bonuspunkten und ein paar Aktionskarten, die die Situation am Tisch wild durcheinander wirbeln können. Am Ende schreibt sich jeder seine Punkte gut, sofern man sich eben nicht verzockt hat. Knacken einer oder mehrere die 200er-Marke, endet das Spiel. Und wer dabei nicht Jubel, Häme, Freude oder Genugtuung empfindet, wer nicht wahlweise die Welt umarmen oder an ihr verzweifeln möchte, dem fehlt es an Emotion, Humor und Zockerherz. Aber das soll es ja auch geben.

Krakel Orakel ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Spiel des Jahres 2025. Topp Verlag Krakel Orakel von 7 Bazis Spieleranzahl: 2 bis 8 Personen Altersempfehlung: ab 8 Spieldauer: etwa 20 bis 40 Minuten Spieleart: Zeichenspiel Verlag: Topp Verlag Preis: etwa 25 Euro

Manche behaupten ja von sich, sie könnten nicht zeichnen. Und wenige können es tatsächlich nicht. "Krakel Orakel" ist dennoch ein Zeichenspiel, das auch der absolute Mal-Muffel mal ausprobieren sollten - denn: Das Gekrakel in Form von gepunkteten Linien-Wirrwarr ist schon da auf unseren Tableaus! Wir müssen den Begriff, den wir geheim gezogen haben, nur in den bereits gezogenen Linien wiederfinden und nachziehen. Etwas neues dazu kritzeln? Streng verboten!

Danach versuchen wir reihum und ohne uns abzusprechen, die Begriffe den Zeichnungen richtig zuzuordnen - beziehungsweise falsche, irreführende Begriffe auszuschließen. Gelingt uns das, gibt es Plus- andernfalls eben Minuspunkte. Und wenn die Runde vorbei ist, dann darf wild diskutiert werden - oder auch Bewunderungen verteilt werden für das Geschick eines Mitspielenden, aus dem Gewirr so gekonnt die passenden Linien identifiziert zu haben. Malen muss man somit nicht können. Aber etwas Kreativität schadet nicht.

Der "Blaue Pöppel" ist für das "Kinderspiel des Jahres" eine wichtige Auszeichnung: Er soll eine Orientierung geben, was aktuell gute Spiele für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren sind. Neben den drei nominierten Spielen listet eine Empfehlungsliste weitere gelungene Kindersspiele des Jahrgangs auf.

Um die Kinderspiele zu testen, besuchen die Jury-Mitglieder Kindergärten, Grundschulen und Horte – und sie werden unterstützt von Beirätinnen und Beiräten, die professionell mit Kindern arbeiten. Die Auszeichnung gibt es seit 2001, davor gab es seit 1989 den "Sonderpreis Kinderspiel".

Cascadia Junior ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2025. Kosmos Cascadia Junior von Fertessa Allyse und Randy Flynn Spieleranzahl: 2 bis 4 Personen Altersempfehlung: ab 6 Spieldauer: etwa 30 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Flatout Games / Kosmos Preis: etwa 27 Euro

"Cascadia" war vor drei Jahren das Spiel des Jahres und wird bis heute gerne gespielt. Nun gibt es eine Junior-Version, die nun auch Kindern das Auslegen einer nordamerikanischen Gebirgslandschaft ermöglicht. Wir legen Landschaften mit Sechseck-Plättchen aus, die immer einem von fünf Tieren zugeordnet sind. Und versuchen, so zusammenhängende Landschaften und zusammenhängende Tiergruppen zu bilden.

Im Grunde ist das das "große Spiel" auf den Kern zusammengedampft - wenn auch erst die älteren Kindergartenkinder tatsächlich selbstständig spielen können. Dafür macht es auch Erwachsenen Spaß - und bald schon kann man auf das "Erwachsenen-Spiel" umsteigen. Die Grundidee, Lebensräume für Tierarten zu schaffen, ist grundsympathisch. Und: Es sieht wirklich hübsch aus!

"Die Mäusebande" ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2025 Game Factory Die Mäusebande von Christophe Lauras Spieleranzahl: 2 bis 5 Personen Altersempfehlung: ab 4 Jahren Spieldauer: etwa 20 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Game Factory Preis: etwa 28 Euro

"Memory" ist das Spiel, in dem viele Kinder uns Ältere in die Tasche stecken. Bei "Die Mäusebande" kann das nicht passieren - schließlich spielen wir zusammen und geben immer demjenigen Tipps, der gerade am Zug ist. Die hübsche Geschichte dahinter: Ausgerechnet die Zahnfee hat Zahnweh - wir helfen ihr also, die im Wald verteilten Milchzähne bis Sonnenaufgang einzusammeln.

Wir haben also den Wald, ein Raster quadratischer Kärtchen vor uns auslegen, wie Memory eben - im einfachen Spiel für die Jüngeren ab vier Jahren im Drei-mal-Drei-Raster, für die älteren dann im Vier-mal-Vier-Raster. In diesem Raster müssen wir die richtigen Figuren entdecken - einer sucht, die anderen geben - ohne ein Mucks zu sagen - mit ihren Spielfiguren Tipps für die richtige Reihe und Spalte. So finden wir auf Zeit die Zähne. Für die älteren Kinder kommt noch Bonuskarten und Bösewichte hinzu - das Spiel wächst also im Anspruch mit. Ein Memo-Spaß, der also länger die Kinder fesseln kann.

Topp die Torte ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2025. Schmidt Spiele Topp die Torte Wolfgang Warsch Spieleranzahl: 2 bis 4 Personen Altersempfehlung: ab 6 Spieldauer: etwa 20 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Schmidt Spiele Preis: etwa 28 Euro

Torte, das ist Schicht für Schicht zusätzlicher Genuss - und in "Topp die Torte!" versuchen die Nachwuchsbäcker, die farbigen Füllungen pfiffig übereinander zu stapeln. Passen Füllungen der neuen Schicht mit Füllungen der bisherigen Lage zusammen, wird das mit bunten Edelstein-Zuckerwürfel belohnt. Alle Züge laufen gleichzeitig - und jeder hat zwei neue Schichten zur Auswahl.

Mit den verschiedenen Edelstein-Zuckerwürfel füllen wir Fläschchen vor uns auf dem Tableau - alle Farben im Fläschchen müssen unterschiedlich sein. Ist das Gläschen voll, tauschen wir sie für Siegpunkte-Chips ein. Hinzu kommt noch ein Würfel und eine Möglichkeit, auch noch überzählige Farben zu verwerten - in der Summe ein pfiffiges, aber durchaus schon anspruchsvolles System, um an Siegpunkte zu kommen. Am Ende gewinnt zwar der mit den meisten Siegpunkten, aber: Jeder hat vor sich nun eine hübsche Torte, also einen Hingucker als Belohnung.

Das "Kennerspiel des Jahres" gibt es seit 2011 und kürt jenes Spiel, das aus Sicht der elfköpfigen Jury besonders gut den "nächsten Schritt" in die Welt des Gesellschaftsspiels eröffnet. Auch in dieser Kategorie sind drei Spiele nominiert. Daneben empfiehlt die Jury vier weitere gute Kennerspiele des Jahrgangs 2024 in der "Empfehlungsliste" .

Das Einführen des Preises, der gerade in der Szene viel Beachtung findet, hat die grobe Kategorisierung von Spielen in Familien-, Kenner- und Expertenspiele etabliert. Zu letzterem gibt es keinen eigenen Preis der Jury "Spiel des Jahres". Denn das bräuchte dann eine weitere Jury – und Expertenspieler wüssten ohnehin, welche Spiele etwas für sie sind, betonen immer wieder Jury-Mitglieder.

"Endeavor: Die Tiefsee" ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2025. Frosted Games / Board Game Circus Endeavor: Die Tiefsee von Carl de Visser und Jarratt Gray Spieleranzahl: 1 bis 4 Personen Altersempfehlung: ab 12 Jahren Spieldauer: 60 bis 120 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Frosted Games / Board Game Circus Preis: ca. 65 Euro

Die Jury "Spiel des Jahres" schreibt:

Diese Unterwasserwelt entfaltet sich mit jedem Spielzug weiter. Die Optionen wachsen mit jedem neuen Crewmitglied und jeder neu entdeckten Zone. Es geht in die Tiefe, spielerisch wie taktisch. Forschen, Tauchen, Publizieren – das geht nur mit Aktionsscheiben, die klug verwaltet werden müssen.

Zehn aufeinander aufbauende Szenarien steigern die strategischen Anforderungen und bieten neue Herausforderungen. Die eigenen Fähigkeiten wachsen dabei mit; das fühlt sich sehr belohnend an. Ob kooperativ, im Wettstreit oder solo: Wer seine Crew optimal einsetzt, die richtigen Boni sammelt und klug forscht, kann sich über zahlreiche Erfolgserlebnisse freuen. Spannende Entscheidungen, hoher Wiederspielreiz und atmosphärische Tiefe verbinden sich zu einem intensiven gemeinsamen Abenteuer.

"Faraway" ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2025. Kosmos Faraway von Johannes Goupy und Corentin Lebrat Bewertung: 1 von 5 Spieleranzahl: 2 bis 6 Personen Altersempfehlung: ab 10 Spieldauer: etwa 25 Minuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: Catch Up Games / Kosmos Preis: etwa 20 Euro

Die Jury "Spiel des Jahres" schreibt:

Auf dieser Reise in ferne Länder ist das Rückfahrtticket direkt im Preis inbegriffen. Acht Karten lang wandern wir von links nach rechts durch fantasievolle Landschaften und treffen auf Wesen, die uns Siegpunkte für bestimme Symbolsammlungen oder Regionen versprechen. Der Kniff: Die Auswertung erfolgt im Rückwärtsgang – also die letzte Karte der Reise wird die erste sein, für die wir Punkte erhalten und nur die bereits aufgedeckten Karten der Rückfahrt zählen für die jeweils nächste Wertung.

Eine kleine Portion Glück, um die richtigen Karten für die umgedrehte Reiseplanung zu ziehen, runden diese außergewöhnliche Reise in die Ferne ab. Und eines ist sicher: Beim nächsten Trip planen wir die wichtige Rückfahrt im Kopf bereits deutlich besser ein.

"Neuland" ist von der Jury "Spiel des Jahres" nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2025. Game Factory Neuland von Charles Chevallier und Laurent Escoffier Spieleranzahl: 2 bis 4 Personen Altersempfehlung: ab 10 Spieldauer: etwa 40 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Game Factory Preis: etwa 30 Euro

Die Jury "Spiel des Jahres" schreibt:

Unter den Wikinger-Völkern verbreitet sich die Kunde: Ein verwaistes Land mit wertvollen Überresten wurde entdeckt. Durch geschicktes Platzieren der eigenen Wikingerfiguren breiten wir uns aus und sichern dem Clan die wertvollsten Ressourcen für die eigene Siedlung.

Schiffe aus der Heimat mit Aufträgen erhöhen jede Runde den Druck. Neben dem Ausbreitungs-Wettstreit auf dem gemeinsamen Spielfeld sind wir auf dem eigenen Tableau mit einer reizvollen Puzzleaufgabe beschäftigt. Nur, wer geschickt die gesammelten Schätze punkteträchtig an die passenden Auftragsplättchen anlegt, setzt sich als ehrenvollster Clan ein Denkmal.

Wer generell wissen will, was sich bei den Brettspielen und Kartenspielen getan hat, braucht nur einen Blick in die Regale des nächsten Spielzeug- oder Buchladens zu werfen: Die Regale quellen über vor immer neuen Spielen und die sollen beim "Spiel des Jahres" gerade Neulingen, Eltern und gelegentlich Spielenden Titel ans Herz legen, die besonders lohnenswert zu spielen sind.

Deswegen sucht die Jury "Spiel des Jahres" die Perlen heraus: Aus den Familienspielen, Kennerspielen und Kinderspielen hat sie je eine Empfehlungsliste von Titeln zusammengetragen, die herausstechen. Und daraus haben sie wiederum je drei Spiele herausgepickt, die für die jeweilige Auszeichnung infrage kommen. Am Sonntagabend, 13. Juli 2025 werden die Gewinner "Spiel des Jahres 2025" gekürt.