Zwei Tunnel-Sperrungen

Rund um Stuttgart müssen Sie ab heute Abend mit Behinderungen auf den Straßen rechnen: der Schwanenplatztunnel in Stuttgart und der Engelbergtunnel auf der A81 werden gesperrt.

A81 Engelbergtunnel

Seit Anfang 2018 wird die Verkehrstechnik in und um den Engelbergtunnel ausgetauscht und auf den neuesten Stand gebracht: 24 Verkehrszeichenbrücken wurden erneuert, an den Tunnelportalen wurden Schranken gebaut, damit der Tunnel bei einem Brand schnell gesperrt werden kann.

Kosten: rund neuen Millionen Euro.

Nun soll das Gesamtsystem einem Test unterzogen werden, dafür müssen beide Tunnelröhren gesperrt werden:

Heute Nacht wird der Tunnel in Richtung München bzw. Karlsruhe gesperrt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist dann die Gegenrichtung (Richtung Heilbronn) dran. Die Sperrung beginnt jeweils um 0 Uhr, endet um 6 Uhr am nächsten Morgen.

Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die B295 umgeleitet.

Schwanenplatztunnel in Stuttgart

Die zweite Sperrung am langen Wochenende betrifft den Schwanenplatztunnel in Stuttgart entlang der Cannstatter Straße.

Der Tunnel erhält einen neuen Fahrbahnbelag und ist von heute Abend 20 Uhr bis einschließlich Montag Morgen 5 Uhr gesperrt.

Es gibt eine örtliche Umleitung, allerdings müssen Sie mit Behinderungen rechnen.

Betroffen sind davon auch die Besucher diverser Veranstaltungen in der Porsche-Arena und der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, sowie alle Fußballfans, die zum Spiel des VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden am Sonntag im Stadion sein werden.